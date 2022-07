Magna Grecia Awards 2022: premiato Fabio Mancini

Al Teatro Kursaal Santaluca di Bari la 25esima edizione dei Magna Grecia Awards: premiato il top model italiano Fabio Mancini

Sabato 2 luglio 2022 si è tenuta nella città di Bari presso il Teatro Kursaal Santaluca la 25esima edizione dei Magna Grecia Awards, il festival ispirato ai valori e agli ideali della cultura greca istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore “per celebrare il cuore, il pensiero e l’azione”. Una serata all’insegna della promozione dell’amore nelle sue molteplici forme, quello per gli altri, quello per l’arte e soprattutto quello per sé stessi. “L’amore è la spiegazione di tutto” è stato infatti il titolo scelto per la serata di gala.

Tantissimi gli ospiti della cultura, della comunicazione, dell’imprenditoria e dello spettacolo premiati per aver contribuito alla società attraverso la propria attività artistica, civile o sociale, tra cui il top model italiano Fabio Mancini.

Sentiti i pareri unanimi di uomini della cultura, della comunicazione e del sociale italiano, il supermodello italiano ha ricevuto l’ambito riconoscimento per la carriera da ambasciatore della bellezza italiana nel mondo e per la sua dedizione al sociale.

Il portamento e la sicura padronanza di sé sulle passerelle dell’alta moda lo vedono protagonista indiscusso di sfilate nel segno dello stile e dell’eleganza. La sua bellezza è perfezione ed eco di un’anima pura e bella sempre volta ad essere riferimento e insegnamento di valori per le nuove generazioni.

Fabio Mancini ha oltre 50 sfilate all’attivo ed è stato testimonial Armani per più di 24 stagioni consecutive. L’affascinante The Armani Icon Fabio Mancini, che ha festeggiato 12 anni di collaborazione con Armani, collabora anche con altre grandi firme della moda: da Vivienne Westwood a Borsalino, da Dolce&Gabbana a Ermanno Scervino.

«Rappresentare l’italianità nel mondo è un grande privilegio – ha detto Fabio Mancini -, di cui vado fiero e ringrazio il Magna Grecia Awards per avermi conferito questo importante riconoscimento nella mia terra, la Puglia. Vorrei dedicare questo premio al signor Giorgio Armani che 14 anni fa mi ha trovato con tutto il suo entourage in centro a Milano e mi ha dato questa possibilità di fare questo lavoro bellissimo. Sto cercando di far capire alla gente – ha continuato -, e soprattutto alle nuove generazioni, che la bellezza non è tutto. Quando posso cerco di andare nelle scuole per parlare ai ragazzi di problemi alimentari, body shaming e altre questioni importanti. Essere arrivato qui è per me un grandissimo traguardo. Grazie a tutti».

Il Magna Grecia Awards & Fest 2022 si è svolto sotto il patrocinio di importanti partner istituzionali: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia, Commissione Europea, Puglia Promozione, Comune di Bari e Città Metropolitana di Bari. Partner solidale dei Magna Grecia Awards 2022 l’Onlus Never Give Up, impegnata ogni giorno nella prevenzione e nell’aiutare ragazzi nel trattamento di disturbi della nutrizione, dell’alimentazione e nell’immagine corporea, nel far loro abbattere le barriere, chiedendo aiuto.

di Domenico Giampetruzzi

Crediti Photo: Pierpaolo Schiavone