I Camillas tornano con una nuova canzone

I Camillas online con “Luccichini dappertutto”, singolo che ricorda lo spettacolo musicale svoltosi a Pesaro la sera del 22 agosto 2020

“LUCCICHINI DAPPERTUTTO” è stato uno spettacolo musicale, svoltosi a Pesaro la sera del 22 agosto 2020, promosso dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e dal Comune di Pesaro, durante il quale sono stati suonati e cantati, insieme a ospiti specialissimi, brani de I Camillas, in omaggio al gruppo e soprattutto a Mirko Zagor Camillas Bertuccioli, scomparso prematuramente il 14 aprile 2020. L’album, pubblicato in digitale il 5 giugno, in occasione del compleanno di Mirko, riporta la registrazione della serata, effettuata da Davide “Red” Battistelli e poi masterizzata da Alessandro Gobbi al Covenant studio di Fano.

«Una perdita – afferma Vittorio de I Camillas – che è dolore individuale di tante persone, ma che ha trovato e può trovare, nella condivisione e nella musica, un modo per arrotondare i propri spigoli e farsi meno pungente. Quelle canzoni non ci sono state tolte. Le parole, i suoni, le atmosfere che creano, i pensieri che accendono, le risate… tutto questo possiamo rimetterlo di nuovo in gioco, sentendo l’energia che rilasciano e che fa stare bene. È come godere assieme di un’eredità comune, spartirsela ed accorgersi che non finisce mai».

Durante la serata del 22 agosto, il compito di far transitare questa energia nelle canzoni è toccato ad artisti che hanno condiviso palchi ed esperienze con Zagor ed I Camillas: Duo Bucolico, Lo Stato Sociale, The Bluebeaters, Colombre, Maria Antonietta, Giacomo Laser, Vanessa Vermuth, Gioacchino Turù, Calcutta, Auroro Borealo, Brace, Pop X, Niccolò “Barbara” Di Gregorio. Ciascuno si è messo al servizio di tutti, cantando e soprattutto mescolandosi agli altri in azzardate coreografie e indispensabili cori. Una festa della condivisione e del gioco.

«“LUCCICHINI DAPPERTUTTO” è un tributo al quale hanno partecipato tanti artisti, perché I Camillas avevano tanti amici ed estimatori nel mondo della musica. Quel 22 agosto tra l’altro inaugurarono un’intera via con delle luminarie che si illuminano ogni sera con il testo de “La canzone del pane”, cosa che a Bologna ho visto fare per Lucio Dalla e “L’anno che verrà”. “Luccichini Dappertutto” ha tutte le imperfezioni di un live unico ed irripetibile, poco provato e cantato e suonato con il nodo in gola tipico di un funerale. Ma immaginatevi un funerale zigano, di quelli che abbiamo visto nei film. Più simile ad un matrimonio e ad una festa. Una festa ben documentata in questo disco. Tutti gli artisti ospiti sono accorsi per fare una festa a Mirko perché senza I Camillas il “nuovo indie degli anni zero”, come pure l’“itpop” da classifica dei Thegiornalisti e di Calcutta, come i palazzetti de Lo Stato Sociale, I Pinguini e Brunori, senza I Camillas e quello che è accaduto a partire dal 2004 intorno a Pesaro non sarebbe esistito o comunque sarebbe stato differente. I Camillas hanno segnato profondamente e indicato la via alla musica del futuro. Come si sta sul palco, come si comunica col pubblico, dove si può spingere il nuovo cantautorato. Che senza Mirko e Toto sarebbe sicuramente andato altrove. Per questo siamo felicissimi di presentarvi questo disco live e siamo doppiamente lieti di farlo uscire il giorno del compleanno di Mirko Zagor Camillas Bertuccioli: l’artista con più nomi della scena. W I Camillas. W Mirko. Buon compleanno a tutti».