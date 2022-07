È ufficiale: Giulia Salemi torna in tv con Salotto Salemi 2. Il frizzante talk show torna in seconda serata su La5 a ottobre

La presentazione dei palinsesti Mediaset 2022-2023 ha portato una serie di novità non solo per le reti principali. Anche per i canali tematici è stata svelata la programmazione della prossima stagione televisiva. Tra questi, La5, che ospiterà il ritorno di Giulia Salemi in tv con Salotto Salemi 2.

GIULIA SALEMI TORNA CON SALOTTO SALEMI 2

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5, per Giulia Salemi è iniziato un periodo lavorativo d’oro, aperto proprio con la prima edizione di Salotto Salemi. Il talk show andò in onda nella primavera 2021 su Mediaset Play. Visti gli ottimi ascolti, non è una sorpresa che il programma sia stato rinnovato e ‘promosso’ in tv. Salotto Salemi 2 torna quindi a ottobre, ma questa volta non più in streaming ma sul piccolo di La5, in seconda serata. In programma 6 puntate, ognuna con un’ospite diversa, che Giulia truccherà e intervisterà con domande curiose.