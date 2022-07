Douglas Dare in concerto a Castiglione di Tornimparte

Il songwriter e pianista inglese Douglas Dare si esibirà il 6 agosto per uno speciale show a oltre 1300m di quota a Forca Castiglione di Tornimparte (AQ). Tra le voci più interessanti dell’electro-pop moderno, la musica di Douglas Dare parla di temi universali come l’amore, la perdita e l’infanzia. Lo speciale spettacolo si terrà al tramonto, nell’ambito della rassegna Paesaggi Sonori. Le prevendite per lo show sono acquistabili su Ciaotickets

Una bellezza cristallina, profonda, che tocca l’anima. Sincero e diretto nell’espressione vocale, personale e universale in testi che viaggiano tra intimità e riflessioni sociali, Douglas Dare dipinge un coinvolgente ascolto fatto di luci ed ombre. La sua musica dà voce e rifugio a chiunque si sia mai sentito insolito o fuori posto. Dare mantiene una leggiadra onestà e una costante chiarezza di visione nel suo suono semplice e distintivo.Milkteeth, pubblicato il 21 febbraio 2020 per Erased Tapes, è il terzo, nonché il più essenziale album di Douglas Dare. Prodotto da Mike Lindsay – membro fondatore dei Tunng e metà dei LUMP con Laura Marling – nel suo studio di Margate (in soli dodici giorni) in questo disco Douglas diventa abbastanza sicuro e a suo agio con la propria identità, tanto da riflettere sulle gioie e sui dolori della gioventù.

Se prima era conosciuto per il suo talento come pianista, con Milkteeth Dare si è invece servito di un nuovo strumento, l’autoharp, e non appena ha iniziato a prendervi confidenza, le canzoni hanno preso forma con facilità: ha scritto il primo singolo dell’album, Silly Games, in meno di un’ora. “I sentimenti istintivi sull’infanzia e l’innocenza sono stati il catalizzatore“, ha spiegato. “Poi, con l’autoharp, è scattato tutto: potevo vedere l’album crearsi davanti ai miei occhi“. Le melodie di Milkteeth sono volutamente semplici; Dare voleva che il brano risultasse familiare fin dal primo ascolto. Tra queste canzoni si trovano brani strumentali – The Piano Room, The Stairwell, The Window – che prendono il nome dai luoghi in cui sono stati registrati, momenti di quiete e riflessione.