Minellono & Kid Riff tornano con il singolo “Incasinati”

Esce “Incasinati”, il nuovo singolo firmato Minellono in collaborazione con Kid Riff: la canzone è su tutte le piattaforme streaming

Esce “Incasinati”, il nuovo singolo firmato Minellono in collaborazione con Kid Riff.

Il brano nasce spontaneamente, con la precisa volontà di uscire dagli schemi e contaminarsi con più generi in una volta sola.

Per la maggior parte, “Incasinati” si costruisce su sonorità dance e rock, con un’argomentazione e una struttura prettamente pop.

La composizione è animata dall’intenzione di trasmettere leggerezza pur con un forte impatto sull’ascoltatore.

La canzone racconta apparentemente di un semplice incontro in discoteca, ma a modo suo rispecchia l’idea di “far casino” che ognuno ha nella propria vita.

Qui questo caos è visto come positivo e, con un invito a viverlo con leggerezza, si riflette su come gli ostacoli possano essere visti come opportunità per crescere.

Michael Minellono nasce a Pavia il 24 agosto del 1994.

Figlio d’arte di Cristiano Minellono autore di moltissime canzoni della musica italiana, si appassiona fin da subito alla musica, ma più precisamente al genere Rap intorno ai 14 anni.

Dopo una lunga esperienza nell’underground e come organizzatore di concerti, inizia a far uscire i primi pezzi insieme agli amici Dawggy e Sfrejo.

Nel 2018 esce il primo video su Youtube in cui remixando “Lambroghini Mercy” di Kanye West, dà vita a “Fiat Panda Mercy” e sempre nel 2018 esce “Lionz”.

Nel 2020 la vera svolta arriva con la firma con Sorry Mom! e la pubblicazione del primo inedito “LOL”, seguito da “Oh My Love” e dai featuring con Another Sunny Date e Chantal.

Dopo l’uscita del successivo “Easy”, Michael conosce Kid Riff: un chitarrista di talento con cui nasce da subito un grande affiatamento. Cominciano così a lavorare a tantissime idee insieme.

I due pensano che sia arrivato il momento di una svolta musicalmente parlando, sentono il bisogno di dare innovazione, di fare qualcosa che ancora non era stato fatto.

Nasce così “Incasinati” un mix di punk e musica dance, un progetto che inizialmente sembrava impossibile da mettere insieme ma che alla fine, ha convinto i due artisti a farlo uscire come loro primo brano insieme.

“Incasinati” è un brano forte, di impatto, ma che tratta argomenti di leggerezza comunemente pop: proprio come il titolo è un brano bello incasinato.