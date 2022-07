Massimo Bernaschi del Cnr-Iac alla vicepresidenza del GARR

Massimo Bernaschi (Cnr-Iac) eletto vicepresidente del GARR, la rete telematica italiana ad altissima velocità dedicata al mondo dell’istruzione e della ricerca

Rinnovati i vertici del GARR, la rete telematica italiana ad altissima velocità dedicata al mondo dell’istruzione e della ricerca di cui il Cnr è socio assieme a Enea, Inaf, Ingv, Infn e Fondazione CRUI in rappresentanza delle università italiane.

Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Soci ed è stato eletto all’unanimità il nuovo presidente per il triennio 2022-2025 nella persona del prof. Maurizio Tira, rettore dell’Università degli Studi di Brescia; vice-presidente è stato eletto all’unanimità il dott. Massimo Bernaschi dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone” (Iac) del Cnr.

Tira presiederà un Consiglio di Amministrazione che vede l’ingresso di molti volti nuovi: oltre a Bernaschi in rappresentanza del Cnr, Marco Ciuchini per l’Infn, Alessandra Petrucci per la Fondazione CRUI, e Marco Paganoni per il MUR vanno ad affiancare il presidente uscente e il rappresentante Enea Silvio Migliori.

Il neopresidente succede a Sauro Longhi, presidente GARR dal 2014. Nell’occasione della nomina, ha dichiarato: “Per me è un grande onore iniziare il mandato proprio in quest’anno così speciale in cui GARR celebra i vent’anni dell’associazione. Da rettore di università, poter dare il mio contributo alla rete nazionale della ricerca è una grande responsabilità e il mio impegno costante sarà quello di portare tutta la mia esperienza a servizio di questa rete, perché possa continuare a crescere e a mantenere l’eccellenza che l’ha caratterizzata sino ad oggi e che ci è riconosciuta anche a livello internazionale”.