Liam e Care in radio con il singolo “Ultimo ballo”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Ultimo Ballo” (Bit Records), il nuovo singolo di LIAM e Care

“Ultimo ballo” è il nuovo singolo di LIAM per l’estate 2022. In collaborazione con Care, LIAM propone un pezzo fuori dagli schemi delle classiche hit estive: il suo ultimo ballo danza su note rock/punk-elettroniche, in uno stile molto vicino a quello di Machine Gun Kelly.

Spiega LIAM a proposito del loro nuovo inedito: «Con questo pezzo voglio nuovamente confermare la mia vera forma artistica: il rock melodico. È lo stile che preferisco tra quelli che propongo nella mia discografia, perché da carica, spensieratezza e libertà nelle corde e nelle vibes. Avete presente la classica canzone che parte ad una festa di un college americano? Ecco, questa penso sia la scena perfetta di questa canzone».

Biografia

LIAM è un artista emergente polistrumentista, cantautore e produttore dei propri brani e di molti altri cantanti. Il progetto da solista di LIAM inizia nel 2017, artista depresso, ma al tempo stesso scherzoso e ironico, con il freddo dentro ma in grado di riscaldare il suo pubblico, un mix di emozioni e sensazioni che solo la sua musica è in grado di raccontare.

Nel 2019 entra in Bit Records, la sua attuale casa discografica, nel 2020 pubblica il suo primo album “Comete”. A Settembre 2021 scrive e pubblica insieme a Belluco Farm e a DACJ il pezzo “Illumina” brano che diventa virale su Instagram, nel mese di ottobre 2021 pubblica il singolo “Non contare le ore” insieme a Dj Matrix, Marvin, Skar & Manfree, un successo che sta spopolando in tutte le discoteche d’Italia e nel maggio del 2022 esce con la canzone “Gigi Dag” in collaborazione con il Veneto Imbruttito e Lady Hellen.

Per l’estate 2022 esce “Ultimo Ballo” in collaborazione con l’amico Care con il quale ha già collaborato in passato, su etichetta BIT Records.