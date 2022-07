Le scarpe Victoria sempre più sostenibili con DREC

Victoria, il mitico brand di scarpe spagnolo, lancia DREC© (Dyeable Recycled Ecological Cotton) e riduce il consumo di 4.500 kg di cotone all’anno

Le scarpe in tela e gomma vulcanizzata di Victoria che si producono a La Rioja dal 1915, realizzate con cotone biologico a Km 0 coltivato, filato e tessuto in Spagna, sono ancora più sostenibili. Con DREC© Victoria reinventa le classiche inglesine, scarpe di tela e gomma, assicurandosi che vengano realizzate con un 30% di cotone riciclato specifico per la tintura, il che rappresenta un grande progresso per l’industria calzaturiera.

«In Victoria consumiamo circa 16.000 kg di cotone all’anno e l’origine del cotone è per noi un elemento molto importante. Utilizziamo cotone ecologico Km 0, coltivato in Andalusia, filato in Catalogna e tessuto ad Alicante, pronti per tinta in capo. Grazie al progetto di ricerca e sviluppo che abbiamo creato insieme al nostro fornitore, siamo riusciti a ridurre il nostro consumo di materia prima di 4.500 kg all’anno», affermano da Victoria.

DREC© (Dyeable Recycled Ecological Cotton): innovazione unica nel mercato dell’industria calzaturiera

Il lancio di un prodotto unico sul mercato, un cotone specifico per tintura con il 30% di materiale riciclato pre-consumer chiamato DREC© (Dyeable Recycled Ecological Cotton) ha permesso il raggiungimento di questo importante obiettivo. Da sempre l’azienda Victoria è un marchio fortemente implicato nella sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente.

«Sapevate che per produrre un metro della nostra tela servono 6 km 296 metri di filo di cotone? È una curiosità che aiuta a farsi un’idea dei volumi di cotone impiegati nel settore delle calzature. Proprio per questo, l’impegno a ricercare sempre una materia prima proveniente il più vicino possibile ai nostri stabilimenti, riducendo notevolmente i trasporti, e quindi le emissioni di carbonio. Sono scelte che ci rendono un marchio che rispetta il proprio impegno per la sostenibilità e che interferisce il meno possibile con l’ambiente. Inoltre ci fornisce agilità e velocità nelle spedizioni, e il controllo diretto della produzione e della tinta dei colori delle nostre collezioni» spiegano internamente.

Con DREC© Victoria rinventa i suoi classici in tela e con punta di gomma nella versione moda e bambino, ottenendo che i best seller del brand vengano fabbricati con un 30% di cotone riciclato pronti per tinta in capo, il che significa un grandissimo passo avanti per l’industria calzaturiera.