Joe Bastianich in concerto con la Terza Classe a Cagliari

Cagliari, la star internazionale Joe Bastianich in concerto con la Terza Classe: appuntamento stasera all’InOut music club

Joe Bastianich e la Terza Classe in concerto a Cagliari domenica 3 luglio. Il tour italiano della star internazionale arriva anche in Sardegna e lo fa in una location d’eccezione, l’InOut music club, nel cuore del golfo di Cagliari.

Noto musicista internazionale, stella mondiale della ristorazione e show man, Bastianich si esibirà sul palco cagliaritano con il progetto Good morning Italia, che dà il nome al tour che sta toccando tutto lo Stivale e all’album uscito a giugno dell’anno scorso.

L’incontro tra il Restaurant Man e il gruppo la Terza Classe, band napoletana che ricerca e compone musica ispirandosi al folk americano – una delle poche realtà musicali italiane con questa particolarità – è avvenuto sul set del programma On the road realizzato per Sky Arte e condotto dallo stesso Bastianich. La passione di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana e l’empatia immediata che si è creata hanno fatto la differenza, facendo nascere una collaborazione artistica tra la star e il gruppo partenopeo, che peraltro ha partecipato al seguito show americano Music City Roots e alla semifinale di Italia’s Got Talent nel 2016.

La location del live sarà una splendida terrazza che affaccia sul parco di Molentargius e sulle saline di Cagliari, dove vive il fenicottero rosa, uno dei simboli della città. ”Ci piacciono la musica, l’architettura, la cucina. E ci piace condividere le nostre passioni. Così è nata l’idea di unire una bella sala con palco, all’interno, ad una terrazza panoramica sul Golfo di Cagliari, perfetta per godere nel periodo estivo dei piaceri della cultura e del convivio – spiega Ludovico Maimone che insieme al papà Nello ha ideato uno dei locali più importanti di tutta l’isola a livello tecnico e scenografico, punto di riferimento della musica dal vivo -. All’InOut music club vogliamo festeggiare la musica e quest’estate lo faremo con una serie di appuntamenti e grandi ospiti”. ”Joe Bastianich – aggiunge – è la giusta sintesi di ciò che più amiamo e vogliamo comunicare: la musica, quella bella, e la buona cucina”.

Joe Bastianich, conosciutissimo per le sue numerose apparizioni televisive, da giudice di Master Chef a ballerino per una notte a Ballando con le stelle, da Italia’s Got Talent ad Amici Celebrities, ad inviato de Le Iene, si esibirà accompagnato dal coinvolgente sound della Terza Classe alle ore 22.00. Il costo del biglietto per poter assistere al live è di 20 euro.

L’InOut music club, in viale Marconi 173, aprirà alle 19.00 per chi volesse degustare un aperitivo o cenare in attesa dello spettacolo.