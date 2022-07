“Correre per ricominciare” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Correre per ricominciare” di Alex Kendrick: la trama del film che racconta di una storia di riscatto con Aryn Wright-Thompson e Shary Rigby

Rai Movie trasmetterà domenica 3 luglio 2022 alle 21.25 il film, in prima tv, “Correre per ricominciare” con Aryn Wright-Thompson, Alex Kendrick, Shary Rigby, Cameron Amett. L’insegnante John Harrison allena per la corsa di resistenza Hannah Scott, un’adolescente problematica. Un giorno John conosce per caso in ospedale un malato terminale, Thomas Hill, che era un campione di corsa e che lo consiglia su come allenare Hannah. Tornando a trovarlo, John scopre che Hannah è la figlia di Thomas, che la ragazza crede morto, perché la nonna, essendo Thomas un tossicodipendente e la madre di Hannah morta per droga, così le aveva detto. Tuttavia, grazie a John, Hannah incontrerà finalmente suo padre, che è diventato una persona nuova dopo aver abbracciato la fede cristiana…