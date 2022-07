“Basta” è il nuovo singolo di Tobia Lanaro

Fuori “Basta”, il nuovo singolo di Tobia Lanaro. Il cantautore classe 2000 emerge come uno dei progetti più interessanti della scena indipendente

Esce venerdì 20 maggio 2022 “Basta“, il nuovo singolo di Tobia Lanaro. Il cantautore classe 2000 della provincia di Vicenza emerge come uno dei progetti più interessanti della scena indipendente, riscattandosi con un brano pop ritmico che distingue quella linea sottile tra l’essere realmente innamorati è il semplice volerlo essere. “Basta” è un brano dedicato a tutti gli ultimi romantici, che finalmente e tristemente si scontrano con la realtà là fuori.

È capitato a tutti inconsciamente di chiedersi il perché si è innamorati di quella determinata persona che, molto spesso, ci porta in una condizione di sofferenza; lo siamo realmente o vogliamo solo innamorarci ad ogni costo? Basta, basandosi sulla mia esperienza descrive quel punto di limbo tra amare realmente o innamorarsi di un’idea che non rispecchia la realtà. (Tobia Lanaro)

https://open.spotify.com/album/24aYICn9XWgqnOh9SizpMr?si=dGjLR_3pSga5pjtFXXheyQ

Tobia Lanaro, nato a Thiene (VI) il 19\12\2000, Inizia a cantare all’età di 12 anni

Nel 2015 partecipa alla trasmissione “Ti lascio una canzone 8” condotto da Antonella Clerici in diretta il sabato sera su Rai 1. Grazie a questo programma ha avuto l’onore di duettare con artisti del calibro di Fausto Leali, Marcella Bella, Mika e Chiara Galiazzo. Nel 2017 gli viene consegnato il premio come miglior giovane artista emergente dalla Fondazione d’arte Mazzoleni nella serata finale “Arte Cinema e Impresa“: un evento in concomitanza con la mostra del cinema di Venezia

Il 12 giugno del 2018 ha avuto l’onore di vedere pubblicato sul canale ufficiale Youtube di Mina (MinaMazziniofficial) una sua Cover al brano della celebre cantate “Volevo scriverti da tanto” e una recensione positiva su di lui nel suo blog. Tobia entra poi nel cast del festival show 2019 andando in tournée per le più grandi piazze del nord Italia e condividendo il palco con artisti di fama nazionale come i thekolors, le vibrazioni, Elettra Lamborghini e Roberto Vecchioni con il suo inedito : “CRAVING FOR LOVE” che gli permetterà di vincere la tappa di Caorle davanti a più di 20mila persone e di ricevere il premio speciale della critica consegnatogli durante la serata finale in piazza unità d’Italia a Trieste, ricevendo I compimenti da nomi quali Mario Luzzato Fegiz, Adriano Pennino, Alberto Zeppieri e Marco Masini.

Grazie a Vodafone, sponsor ufficiale di X Factor Italia, Tobia ha l’opportunità di realizzare grazie alla tecnologia 5g un duetto tramite ologramma con la vincitrice del programma Sofia Tornambene, diventando anche la pubblicità ufficiale della Vodafone per quella settimana. Il 6 dicembre 2019 esce il secondo singolo di Tobia “Scappa via“ su tutte le piattaforme digitali seguito dal videoclip ufficiale. Nel 2020, anno di pandemia, apre un canale di Tik Tok nel quale porta contenuti che spaziano dal canto alla commedia e nel giro di qualche mese ottiene quasi 200mila followers e viene contatto dalla redazione di “Wired Italia” e “Dlui La Repubblica” per due articoli, entrambi lo segnalano come uno tra i 50 profili da seguire in Italia. Nel 2020 firma anche un contratto con l’agenzia di talent manager Wannabemgmt.

Nel luglio del 2021 esce “Non saremo mai”, prodotta sempre da Eiemgei. Dall’agosto del 2021 Tobia viene scelto come uno dei volti di “Garnier” per la nuova pubblicità televisiva della linea di prodotti “Hydra Ricci”.