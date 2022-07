Su Rai 1 “IL VOLO – Tributo a Ennio Morricone”

“IL VOLO – Tributo a Ennio Morricone” in prima serata su Rai 1: torna il grande successo dall’Arena di Verona con la partecipazione del Maestro Andrea Morricone

Sabato 2 luglio ritorna su Rai1 IL VOLO con l’esclusivo concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone, che verrà trasmesso in prima serata alle ore 21.25 e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo celebreranno il Maestro, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma presenteranno la serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre dieci anni di amicizia. L’orchestra sarà diretta dal Maestro Marcello Rota.

Da sempre Il Volo è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco del Settantunesimo Festival di Sanremo.

“IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE” è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues in collaborazione con Arena di Verona Srl.