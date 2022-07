Michele Gatto online con il nuovo singolo

“Tanto c’è sempre tempo” il nuovo singolo di Michele Gatto: il brano è disponibile in radio e online sulle piattaforme digitali

Il brano “Tanto c’è sempre tempo” è un invito a non rimandare niente a domani, soprattutto i sogni, quelli che pesano tanto dentro i cassetti del cuore. Il tempo scorre così velocemente che spesso “rimandare” si trasforma in “rinunciare”. È un invito a non “fare per compiacere” ma “fare per stare bene”, per potersi guardare allo specchio e riconoscere la persona che sentiamo di essere dentro di noi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone è un invito a cogliere e godere dell’autenticità delle piccole cose, quelle sensazioni genuine che abbiamo da bambini e che dimentichiamo negli anni, distratti da uno spasmodico inseguimento di ideale di perfezione”.

Biografia

Michele Gatto, classe 1990. Nato e cresciuto in provincia di Catania, oggi vive a Parma dove lavora, in Università, come ricercatore in Ingegneria Geotecnica. Al mondo scientifico ha sempre affiancato la musica, cimentandosi nei vari anni in generi diversi, dal pop al pop-rock, dal musical alla musica classica.

Instagram