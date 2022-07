I Lost Obsession tornano con “Goodbye”

La rock band Lost Obsession pubblica un nuovo, energico brano: “Goodbye”. Il singolo parla proprio di come, a volte, dirsi addio sia la cosa migliore da fare

Ci sono eventi e situazioni che, per quanto belli ed entusiasmanti, vanno vissuti una volta sola, apprezzandoli nella loro unicità. L’ispirazione nasce pensando a una “one night stand”, espressione che indica un rapporto occasionale con un partner che dura solo per una notte. L’esperienza è resa speciale e divertente proprio dalla consapevolezza che tutto ciò che succede sarà vincolato a quei momenti e quindi non ci saranno complicazioni. È tutto fine a sé stesso.

La leggerezza e il divertimento vengono trasmessi da “Goodbye” un pezzo puramente rock che trasmette spensieratezza e carica, con chitarre granitiche e una voce che ricalca il meglio della scena ’80.

I Lost Obsession nascono nel 2015 dal batterista Alex e il chitarrista Matthias, diventato cantante due anni dopo. I due fondano una band con la quale vanno in studio per la registrazione di un disco e si esibiscono in diverse situazioni. A causa di un litigio tra i membri, però, la band si scioglie, portando ad una lunga pausa terminata nel 2020, quando i due fondatori decidono di tornare sulle scene coi chitarristi Alex e Fabian, il bassista Patrick e il batterista Thiago. Hanno iniziato subito ad affiancare nuovi brani al vecchio repertorio, trovando grande sintonia in fase di scrittura. Dopo una serie di concerti in giro per l’Alto Adige sono pronti e carichi per il nuovo album.