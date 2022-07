Armadi: Ludovica Mascheroni presenta la novità Sashimono

Ludovica Mascheroni presenta la novità SASHIMONO: armadi modulari realizzati con l’antica tecnica giapponese degli incastri lignei

Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredo di alta gamma, in occasione della Milano Design Week, ha presentato la novità SASHIMONO, armadi modulari con progettazione e assemblaggio realizzati secondo l’antica tecnica giapponese degli incastri lignei.

L’arte millenaria del sashimono, letteralmente “cose unite”, non prevede viti, collanti o chiodi ma un complesso e raffinato sistema a incastro di giunti in legno.

I nuovi armadi SASHIMONO di Ludovica Mascheroni si caratterizzano per essere una soluzione semplice da montare, pur presentando gli elevati standard qualitativi che da sempre contraddistinguono il brand: dalla proposta delle essenze lignee, ai rivestimenti sino alle finiture.

Al civico 13 di Via Gesù a Milano, dove è situato lo showroom/boutique dell’azienda, sono state presentate due versioni: una in frassino sbiancato e nabuk taupe, l’altra in frassino naturale e pelle cognac. Queste due versioni rappresentano un esempio delle infinite possibilità che l’azienda può realizzare, personalizzando gli armadi in base alle richieste e i desideri del cliente finale.

Gli armadi SASHIMONO sono divisi in moduli, ogni modulo è presentato in due larghezze, da 1 metro o da 80 cm, l’altezza invece è modulabile su richiesta. Presentano inoltre diversi accessori: mensole, appenderie, porta maglioni, porta pantaloni, cassettiere. Le rifiniture: schienale in tessuto, illuminazione a led, dettagli in ottone bronzato.

La particolarità sono le bacchette in cedro, essenza lignea naturalmente profumata e antitarmica, ideale per la conservazione dei capi, inserite nei porta maglioni e nelle mensole.

SASHIMONO è l’ultima novità in casa Ludovica Mascheroni, espressione dell’alta manifattura, attenzione ai dettagli ed eccellenza nella scelta dei materiali che da sempre caratterizza il brand. Design pulito e linee eleganti, gli armadi SASHIMONO sono studiati in ogni dettaglio. Elementi di arredo originali e allo stesso tempo estremamente funzionali, realizzati a mano dagli esperti artigiani dell’azienda.