Previsioni meteo 1 luglio 2022: caldo a oltranza sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 1 luglio 2022: l’anticiclone nordafricano continua a soffiare aria calda sulle nostre città da bollino rosso e arancione

Dopo un mese di Giugno caratterizzato da condizioni meteo estive e caldo record, anche Luglio inizia con lo stesso copione. La breve pausa fresca di metà settimana al Nord e parte del Centro sarà infatti solo un ricordo nelle prossime ore, che vedranno una nuova rimonta del campo di alta pressione sulla nostra Penisola. Di conseguenza avremo assenza di piogge e temperature di nuovo in aumento, fino a valori superiori alla media stagionale. Nella giornata di oggi avremo ancora diverse città da bollino rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Nel dettaglio, il caldo provocherà disagi a: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino arancione a Bolzano, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del weekend non sono attese variazioni di rilievo, con l’anticiclone che tenderà anzi a rafforzarsi. Avremo bel tempo su tutta l’Italia, con caldo di nuovo in aumento anche nei giorni a seguire. Il picco della nuova ondata di calore è atteso tra martedì e mercoledì mentre trova qualche conferma in più un calo termico e qualche pioggia in più nel corso del prossimo fine settimana.

Intanto per oggi, venerdì 1 luglio 2022, al Nord Italia al mattino locali piogge o temporali sulle Alpi, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora instabilità sui settori alpini con piogge sparse, ampie schiarite altrove. In serata residue piogge sui rilievi e in locale sconfinamento verso le pianure di Nord-Est, ampie schiarite altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Toscana nuvolosità medio-alta in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Schiarite sempre più ampie al pomeriggio e poi soprattutto nel corso delle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali addensamenti sulla Sicilia ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Nuvolosità medio-alta in transito nel corso del pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutte le regioni.

