HIV: lenacapavir efficace sulla carica virale

HIV: secondo i risultati di uno studio di fase III, con lenacapavir riduzione della carica virale in pazienti multiresistenti

Un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine evidenzia che i pazienti con HIV-1 che hanno ricevuto il trattamento con lenacapavir, inibitore sperimentale del capside del virus, hanno mostrato una riduzione maggiore rispetto al basale della carica virale in confronto a chi aveva assunto il placebo.

I pazienti con infezione da virus dell’immunodeficienza umana multiresistente di tipo 1 (HIV-1) hanno opzioni di trattamento limitate. Lenacapavir è un inibitore del capside di prima classe che ha mostrato una sostanziale attività antivirale in uno studio di fase 1b.

In questo nuovo studio di fase 3, sono stati arruolati pazienti con infezione da HIV-1 multiresistenti, divisi in due coorti, in base alla variazione del livello plasmatico di HIV-1 RNA tra lo screening e le visite di selezione di coorte.

Nella coorte 1, i pazienti sono stati inizialmente assegnati in modo casuale in un rapporto 2:1 a ricevere lenacapavir orale o placebo in aggiunta alla terapia fallimentare per 14 giorni; durante il periodo di mantenimento, a partire dal giorno 15, i pazienti del gruppo lenacapavir hanno ricevuto lenacapavir per via sottocutanea una volta ogni 6 mesi e quelli del gruppo placebo hanno ricevuto lenacapavir orale, seguito da lenacapavir sottocutaneo; entrambi i gruppi hanno ricevuto anche una terapia di base ottimizzata.

Nella coorte 2, tutti i pazienti hanno ricevuto lenacapavir orale in aperto con terapia di base ottimizzata nei giorni da 1 a 14; lenacapavir sottocutaneo è stato quindi somministrato una volta ogni 6 mesi a partire dal giorno 15.

L’endpoint primario era la percentuale di pazienti nella coorte 1 che avevano una diminuzione di almeno 0,5 log10 copie per millilitro della carica virale entro il giorno 15; un endpoint secondario chiave era una carica virale inferiore a 50 copie per millilitro alla settimana 26.

I risultati mostrano che sono stati arruolati un totale di 72 pazienti, di cui 36 in ciascuna coorte.

Nella coorte 1, è stata osservata una diminuzione di almeno 0,5 log10 copie per millilitro della carica virale entro il giorno 15 in 21 su 24 pazienti (88%) nel gruppo lenacapavir e in 2 su 12 pazienti (17%) nel gruppo placebo (differenza assoluta, 71 punti percentuali; intervallo di confidenza al 95%, da 35 a 90).

Alla settimana 26, una carica virale inferiore a 50 copie per millilitro è stata riportata nell’81% dei pazienti nella coorte 1 e nell’83% nella coorte 2, con un aumento medio dei minimi quadrati nella conta dei CD4+ di 75 e 104 cellule per millimetro cubo, rispettivamente.

Non sono stati identificati eventi avversi gravi correlati a lenacapavir. In entrambe le coorti, le sostituzioni del capside correlate a lenacapavir associate a una ridotta sensibilità si sono sviluppate in 8 pazienti durante il periodo di mantenimento (6 con sostituzioni M66I).

Gilead Sciences ha annunciato lunedì che l’Fda ha revocato la sospensione clinica della sua domanda sperimentale di nuovi farmaci per testare il lenacapavir iniettabile per il trattamento dell’HIV e la profilassi pre-esposizione (PrEP). L’azione è stata imposta alla fine dello scorso anno sull’uso di lenacapavir in fiale di borosilicato a causa delle preoccupazioni sulla possibile formazione di particelle di vetro subvisibili nella soluzione.

Di conseguenza, Gilead afferma che ora tutte le attività possono riprendere negli studi clinici che valutano il lenacapavir iniettabile per il trattamento dell’HIV e la PrEP. Durante la sospensione, alcune attività di studio come il monitoraggio dei partecipanti, la somministrazione nei bracci di confronto e la somministrazione di formulazioni orali di lenacapavir erano proseguite secondo il protocollo di studio pertinente.

Lo scorso marzo, l’autorità di regolamentazione statunitense ha emesso una lettera di risposta completa in merito alla richiesta di approvazione di lenacapavir da parte di Gilead per i pazienti affetti da HIV fortemente trattati con resistenza a più farmaci. Non sono stati richiesti nuovi studi clinici, ma l’agenzia ha suggerito che potrebbero esserci problemi di “compatibilità” con la fiala di vetro proposta in cui sarebbe contenuta la soluzione di lenacapavir.

Il deposito è stato supportato dai dati dello studio CAPELLA di Fase II/III in corso, che ha valutato lenacapavir somministrato per via sottocutanea due volte l’anno in aggiunta a un regime di base antiretrovirale ottimizzato. I dati a un anno hanno rilevato che lenacapavir ha portato a tassi elevati di soppressione virologica, con l’88% dei soggetti che hanno ricevuto il farmaco che ha ottenuto una riduzione della carica virale di almeno 0,5 log10 copie/mL dal basale, rispetto al 17% del placebo durante le due settimane periodo di monoterapia funzionale. Il farmaco è stato anche associato ad aumenti clinicamente significativi della conta dei CD4+.

In conclusione, nei pazienti con infezione da HIV-1 multiresistente che hanno ricevuto lenacapavir hanno avuto una riduzione maggiore della carica virale rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo.

