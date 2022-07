Grido duetta con Fabri Fibra in “Sfiga”

Dopo lo storico dissing, i due rapper Grido e Fabri Fibra collaborano per la prima volta: esce sulle piattaforme digitali “Sfiga”

Fuori per l’etichetta Willy L’Orbo, distribuito da Altafonte, “SFIGA”, il nuovo singolo di Grido con il featuring di Fabri Fibra e la produzione musicale di Mastermaind.

Con questo brano i due rapper collaborano per la prima volta dopo lo storico dissing del 2006, molto discusso all’epoca, sia sui mass media tradizionali sia online su siti e forum. Dopo essersi riappacificati già qualche anno fa, Grido e Fabri Fibra con questo pezzo prendono di mira bulli e sbruffoni, da chi deride gli altri fino a chi si vanta sui social, in tutti i casi per sentirsi superiore e sempre senza alcuna ragione. Da qui il titolo “SFIGA” che, non a caso, esce di venerdì 17…

A ispirare il pezzo c’è anche il campionamento del verso “Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga” contenuto in “Bugiardo”, hit di Fabri Fibra del 2007: Mastermaind, che in passato aveva già firmato varie produzioni musicali per il rapper di Senigallia (tra cui “La soluzione”) ed è il producer di fiducia di Grido, è partito da qui per dare forma alla strumentale.

“Riunire me e Fabri Fibra sulla stessa traccia – racconta Grido – ci ha dato modo di lanciare un messaggio chiaro a tutta la scena rap, ovvero che collaborare aiuta a crescere e a far proliferare il movimento Hip Hop mentre le fazioni e gli scazzi lo abbattono. Noi lo abbiamo imparato e capito negli anni, visto che siamo dentro a questa cosa da parecchio. Con questo brano abbiamo definitivamente e ufficialmente seppellito i vecchi rancori: quando ho proposto la mia idea a Fibra lui si è gasato subito e abbiamo fatto sul beat quello che ci piace fare al 100%. Ne è venuta fuori una mina! E oltre al brano in sé abbiamo fatto una bella cosa anche per il karma del rap italiano“.

Grido, nome d’arte di Luca Aleotti, milanese classe 1979, ha una lunga e variegata esperienza musicale: nella seconda metà degli anni ’90 ha cominciato ufficialmente a rappare collaborando con gli Articolo 31 di suo fratello maggiore J-Ax e con tanti altri artisti che hanno partecipato alla costruzione della scena hip hop italiana come DJ Enzo e Space One. Dopo questo primo periodo di maturazione, ha fondato i Gemelli Diversi, gruppo con cui ha pubblicato, da frontman, 7 album (di cui uno live) e un greatest hits raggiungendo una grande popolarità e partecipando ai più grandi eventi musicali nazionali. Dal 2011 ha iniziato una carriera solista che lo ha portato a pubblicare quattro album (l’ultimo, “Diamanti e fango”, è del 2019) e a collaborare sia con alcuni dei rapper più importanti della scena, e appartenenti a generazioni diverse, come Tormento, il compianto Primo dei Cor Veleno, Shade, Mistaman, Caneda, Inoki e Nerone, sia con altri artisti di rilievo come i Sud Sound System, Biggie Bash (Boomdabash), Sylvestre e Il Cile.