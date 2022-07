Dopo l’aumento di capitale Aryel assume nuove figure

Dopo l’aumento di capitale da 700mila euro Aryel assume nuove figure per il lancio dell’internazionalizzazione

Il 2022 ha segnato un periodo di forte crescita per Aryel ( https://aryel.io/ ), la piattaforma che consente di creare esperienze in realtà aumentata in pochi semplici click. Dopo i round di investimento da 700mila euro con Prana Ventures e collaborazioni con nomi importanti nel panorama italiano come Goodyear, Motivi e Ferrero, la startup inaugura una nuova fase di crescita e si prepara ad ampliare ulteriormente il team con nuove assunzioni.

«Abbiamo già aperto 2 nuove posizioni per allargare il team di Customer Success e quello di Marketing e stiamo anche ristrutturando le risorse già presenti nel team per prepararci a una ulteriore espansione sul mercato dopo l’estate» commenta Mattia Salvi, CEO e co-founder di Aryel.

Con l’ingresso di due nuove persone il team supererà le previsioni di crescita e arriverà a contare più di 20 persone: il focus dell’espansione riguarda per ora i team di marketing e customer care, ma la ricerca è estesa anche a ruoli di sales management e sviluppo back- e frontend.

Lavorare in Aryel: flessibilità, OKR e internazionalizzazione

Lavoro ibrido da remoto e in presenza, con massima flessibilità: in Aryel si lavora per obiettivi, come spiega Salvi. «Ogni team lavora per OKR e siamo tutti responsabili dei nostri obiettivi e del raggiungimento dei risultati chiave per la crescita di Aryel. Chi cerchiamo? Persone proattive, che credano nel lavoro di squadra. Quello che rende la nostra realtà così innovativa e “sul pezzo” è proprio la forza del team: sono le persone che fanno Aryel, è il team la nostra forza.»

«Il nostro obiettivo è di puntare ai mercati stranieri, dopo aver consolidato la nostra presenza sul mercato italiano in questi due anni» continua Salvi. «Stiamo lanciando diversi nuovi progetti: abbiamo inaugurato l’AR Marketing month, una serie di 4 webinar dedicati al mondo dell’AR a 360 gradi che ha riscosso molto successo. A breve lanceremo un format nuovo, proprio per coloro che vogliono formarsi nel settore dell’AR Marketing».

Al momento è possibile candidarsi alle posizioni aperte o inviare una candidatura spontanea sul profilo Linkedin di Aryel o tramite la pagina Careers sul sito .