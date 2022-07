Asma: ottimi risultati con la combinazione salbutamolo-budesonide

Asma: una nuova combinazione fissa SABA-ICS (salbutamolo-budesonide) è in grado di ridurre del 27% il rischio di una riacutizzazione severa

Contemporaneamente ai lavori del congresso annuale dell’American Thoracic Society, sono stati pubblicati su NEJM i risultati di MANDALA, un trial clinico di fase 3 che ha documentato per la prima volta la capacità di una nuova combinazione fissa SABA-ICS (salbutamolo-budesonide), con due dosaggi differenti di budesonide, di ridurre del 27% il rischio di una riacutizzazione severa rispetto all’ICS da solo in pazienti con asma moderato-severo.

Razionale e disegno dello studio

Con il peggioramento dell’asma, i pazienti tendono tipicamente ad affidarsi alla terapia con SABA al bisogno, ricordano i ricercatori nell’introduzione allo studio.

I SABA, tuttavia, non sono in grado di aggredire l’infiammazione e ciò, pertanto, espone i pazienti di riacutizzazioni asmatiche severe.

Si è voluto verificare, allora, se l’impiego di una terapia inalatoria di soccorso a dosi fisse a base di salbutamolo (SABA) e budesonide (ICS), rispetto all’ICS da solo, fosse in grado di ridurre il rischio di riacutizzazioni severe asmatiche.

MANDALA è uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, condotto per gruppi paralleli, che ha valutato l’efficacia di questa combinazione fissa SABA-ICS sul tempo al primo evento severo di riacutizzazione asmatica in 3.132 pazienti aduli, adolescenti e bambini (età 4-11 anni) con asma moderato-severo che assumevano ICS da soli o in combinazione con un ventaglio di terapie di mentenimento per l’asma (LABA, LTRA, LAMA, teofillina).

In breve, il trial prevedeva una prima fase di screening, della durata di almeno 2-4 settimane, un periodo di trattamento della durata pari a 24 settimane e una fase di follow-up della durata pari a 2 settimane.

I pazienti sono stati randomizzati (secondo uno schema 1:1:1) ad uno dei bracci di trattamento al bisogno seguenti:

salbutamolo/budesonide 180/160mcg (escludendo i bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni

salbutamolo/budesonide 180/80mcg

salbutamolo 180mcg

I farmaci sono stati somministrati mediante device pMDI, utilizzando la tecnologia proprietaria Aerosphere di AstraZeneca.

L’endpoint primario di efficacia era rappresentato dal tempo al primo episodio di riacutizzazione asmatica durante il periodo di trattamento. Tra gli endopoint secondari considerati vi erano, invece, il tasso annualizzato di riacutizzazioni severe, l’esposizione annualizzata totale agli steroidi sistemici, il controllo dell’asma e la qualità della vita legata allo stato di salute.

Risultati principali

Rispetto a salbutamolo da solo, la combinazione salbutamolo/budesonide 180/160 mcg ha ridotto il rischio di un episodio di riacutizzazione severa del 27% (p<0,001) nei pazienti adulti e adolescenti, ricordando che i pazienti erano al top dell’impiego di ICS come terapia di mantenimento solitamente prescritta, in presenza/assenza di farmaci aggiuntivi di controllo.

Quando agli endpoint secondari, la combinazione salbutamolo/budesonide 180/160 mcg è stata in grado di ridurre del 33% l’esposizione totale media annulizzata ai corticosteroidi sistemici (p=0,002) e del 24% il tasso di riacutizzazioni severe annualizzate (p=0,008).

Infine, last but not least, i pazienti trattati con salbutamolo 180/160 mcg si sono caratterizzati, rispetto al trattamento solo con SABA, per maggiori chance di miglioramento del controllo dei sintomi e della qualità della vita anche dopo 24 settimane di trattamento (fsse di follow-up dello studio).

Sul fronte della safety, gli eventi avversi (AE) sono risultati simili tra i gruppi in studio e consistenti con il noto profilo di sicurezza dei singoli componenti della terapia di combinazione. Quelli di più frequente riscontro sono stati la nasofaringite e la cefalea.

Riassumendo

Dai dati del trial emerge come il rischio di riacutizzazione di asma severo sia significativamente inferiore con l’impiego al bisogno di una combinazione a dose fissa di salbutamolo/budesonide 180 mcg/160 mcg rispetto all’impiego da solo di budesonide in pazienti con asma moderato-severo già in terapia con un ventaglio di terapie di mantenimento contenenti ICS.

Bibliografia

