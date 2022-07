Ad ogni negozio il suo profumo: come scegliere la fragranza giusta

Secondo il report Business Impact of Scent condotto da Premium Scenting di Initial, la presenza di un profumo gradevole all’interno di un negozio è un elemento importante

L’industria dell’ospitalità, così come il commercio, stanno vivendo un’epoca di cambiamenti, dovuta anche a questa normalità ritrovata dopo le difficoltà causate dalla pandemia. Poter offrire ai propri clienti un’esperienza coinvolgente a 360° è uno degli obiettivi che queste imprese cercano di perseguire ogni giorno, e individuare nuovi strumenti per farlo efficacemente sta diventando fondamentale per il business.

In luoghi come hotel, ristoranti, palestre, negozi e uffici, il profumo è importante tanto quanto l’arredamento e la formazione del personale. Questo perché il giusto profumo può creare un’esperienza indimenticabile per i consumatori e diventare un elemento di riconoscibilità e distintività associato al proprio brand attraverso emozioni e ricordi positivi. Dal report Business Impact of Scent condotto da Premium Scenting di Initial, emerge come il profumo amplifichi l’esperienza del cliente/ospite e si evidenzia l’impatto che questa può avere sulle future scelte di preferenza e consumo. Per quanto riguarda gli hotel, ad esempio, il 67% degli ospiti afferma che un odore piacevole in un hotel li farebbe sentire più rilassati, mentre per il 69% un odore piacevole nella lobby di un hotel migliorerebbe la percezione del marchio.

Anche per quanto riguarda negozi e imprese, lo studio ha dimostrato che i consumatori hanno un’alta consapevolezza dell’odore percepito negli ambienti e che un profumo piacevole porta con sé numerosi effetti positivi per le aziende. I risultati, infatti, hanno dimostrato che il 75% degli intervistati è attratto ad entrare e restare in un negozio al dettaglio da un odore piacevole.

Il profumo è quindi uno degli elementi fondamentali da tenere sempre presente all’interno degli ambienti chiusi e condivisi, per questo deve essere scelto con cura, anche in considerazione dell’attività di business condotta dall’azienda. Ogni fragranza è in grado di evocare un’intera esperienza, riportandoci indietro nel tempo e facendo riemergere ricordi e sensazioni apparentemente dimenticate. Infatti, il 75% delle emozioni sono innescate dagli odori, che sono collegati al piacere, al benessere, alle emozioni e alla memoria.

“Le aziende di settori rivolti al consumatore finale devono tenere in considerazione le esperienze dei loro clienti negli spazi comuni, per offrire un servizio unico al cliente e costruire la fedeltà al marchio – Spiega Elena Ossanna Amministratore Delegato Rentokil Initial Italia – Molto spesso si pensa solo all’esperienza visiva e pochissime aziende fanno pieno uso del profumo come strumento di marketing per creare esperienze memorabili e multisensoriali. Ma, se usati nel modo giusto, i profumi e le fragranze sono strumenti essenziali per avere un impatto significativo sul comportamento dei clienti.”

Initial, azienda leader mondiale nella fornitura di servizi per l’igiene e profumazioni per ambiente, con il brand Premium Scenting, è attento a questo tema e studia come le fragranze abbiano un impatto importante sullo stato d’animo e il coinvolgimento emotivo delle persone e siano in grado di creare sensazioni diverse come comfort, familiarità, eccitazione, emozione o sensazione di benessere. L’umore delle persone migliora fino al 40% quando esposti a fragranze piacevoli.

Per questa ragione Initial ha indagato quali sono le fragranze più richieste dai propri clienti e ha individuato le 5 più consigliate in 5 settori chiave: il perfetto mix di note olfattive e aromatiche.

1. Note fresche e casual per gli hotel – A Perfect Day, il nome perfetto per il profumo adatto ad un soggiorno in hotel. Note acquose, agrumate, fresche, potenziate da accordi di lavanda ed erbe che insieme creano un profumo audace e caldo allo stesso tempo, sempre ispiratore di emozioni e in grado di ricreare la giusta atmosfera in ogni angolo dell’hotel.

2. Note floreali e stimolanti per le palestre – Aria pulita, arancia dolce e caprifoglio. Questa profumazione è confortevole e rinfrescante e crea un’atmosfera pulita e accogliente. Queste sono le caratteristiche della fragranza Fresh Clean, ottima per neutralizzare gli odori negli ambienti sportivi. Le note di arancia aiutano a ridurre l’ansia e aumentano la motivazione.

3. Note confortevoli negli uffici – Sentirsi come a casa anche quando si lavora in ufficio è possibile grazie alla fragranza Fresh Cotton, profumo di biancheria pulita appena lavata accompagnata una leggera traccia di mandorla. Le note di mandorla, rigeneranti e golose, rendono questa fragranza familiare e confortevole perfetta da utilizzare in ambienti di lavoro per ricreare un’atmosfera casalinga.

4. Note Gourmand per i negozi al dettaglio – L’aroma dei biscotti appena sfornati identifica la fragranza Chocolate Chip Cookie. Le note delle gocce di cioccolato, dell’avvolgente vaniglia e del croccante impasto faranno venire l’acquolina in bocca! Sono gli aromi avvolgenti e golosi, perfetti per creare un’atmosfera unica e speciale e richiamano alla memoria il profumo di casa e momenti di convivialità.

5. Note rinfrescanti per i supermercati – Una tonificante combinazione del pompelmo maturo e dell’arancio, abbinata a note di pesca e bacche rosse e addolcita dalle note floreali di osmanto, violetta e mughetto. Pink Grapefruit è il perfetto mix di note aromatiche, ideale per donare felicità a tutti gli ambienti.