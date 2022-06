Previsioni meteo 30 giugno 2022: aumentano le città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 giugno 2022: 21 città da bollino rosso per il caldo, una nuova ondata nel weekend con il picco tra sabato e domenica

Ultime ore del mese di Giugno che è stato caratterizzato da condizioni meteo estive e caldo fuori stagione a causa di una serie di ondate di calore provocate dall’anticiclone africano. La giornata di oggi non farà eccezione: avremo clima asciutto e caldo specie sulle aree centro-meridionali della nostra Penisola anche se non si toccheranno i +40°C di inizio settimana. Ancora scarse le piogge, ad esclusione di isolati acquazzoni al Nord-Ovest e sull’arco alpino. Nella giornata di oggi avremo ancora diverse città da bollino rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Nel dettaglio, il caldo provocherà disagi a: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia e Viterbo. Bollino arancione a Brescia e Milano..

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il weekend inizierà con piogge sparse al mattino al Nord-Ovest e isolati rovesci tra pomeriggio e sera sul Trentino-Alto Adige. Bel tempo sul resto della Penisola, con caldo di nuovo in aumento anche nei giorni a seguire. Il picco della nuova ondata di calore è atteso tra sabato e domenica, mentre è ancora incerta la previsione per la prossima settimana, con all’orizzonte le perturbazioni atlantiche che potrebbero portare un po’ di refrigerio.

Intanto per oggi, giovedì 30 giugno 2022, al Nord Italia al mattino isolate piogge sul Piemonte, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco Alpino, con fenomeni in sconfinamento sulle zone prealpine di Piemonte e Veneto; nessuna variazione altrove. In serata residui fenomeni al nord-ovest; ampi spazi di sereno altrove. Venti deboli di direzione variabile Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati e qualche innocuo addensamento sull’Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli soleggiati e qualche addensamento in Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo al Nord, minime e massime in rialzo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.