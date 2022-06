Goji in radio con “Chi ha ucciso Laura Palmer?”

“Chi ha ucciso Laura Palmer?” è il nuovo singolo del cantautore Goji. Un omaggio a Twin Peaks ed al suo regista David Lynch

In radio ed in tutti gli store digitali Chi ha ucciso Laura Palmer? (su etichetta The Lab Music Factory – distribuzione A1 Entertainment), il nuovo singolo del cantautore Francesco Brunelli, in arte GOJI.

Il brano, scritto con Nicola Scarpante e Paolo Valli (che ha curato anche mix & mastering) e prodotto da Franco Iannizzi e Marco Mori, nasce da un’idea arrivata dopo un viaggio sciamanico pomeridiano in cui il ritmo ed i suoni hanno giocato una carta vincente nelle mente di Goji.

Chi ha ucciso Laura Palmer parla di un’avventura dei nuovi anni 20, dove un sogno erotico si manifesta più reale di quanto si possa pensare ma una volta di fronte all’opportunità presentata il “peso delle serie tv” arriva come una valanga dirompente che fa riflettere sulla nostra vita e sui rapporti con i nostri desideri, perché alla fine è più importante “scoprire l’assassino” che le nostre passioni nascoste.

Il titolo è un omaggio a Twin Peaks, la mamma delle serie tv, e al suo regista David Lynch.

“E voi, lo sapete chi ha ucciso Laura Palmer? Attenzione perché la canzone contiene Spoiler”.

Biografia

In una famiglia cresciuta a pane, Lucio Dalla, Lucio Battisti e con un padre che suonava la batteria non poteva che crescere un figlio che amasse la musica e venisse profondamente influenzato fin da bambino da quei suoni, quelle parole – pesate, curate e cantate – per riuscire ad arrivare al cuore delle persone. Così nasce l’amore per la musica di Francesco Brunelli, in arte Goji (nato a Ferrara, classe ’86).

Dopo diversi premi vinti, tra cui il premio “Red Passion” al “Sanremo Music Awards 2015” e il primo premio inediti al “Sanremo Open Theatre 2016”, partecipa al concorso “La Bella e La Voce” vincendo il premio della critica. I suoi brani nascono dalla vita di tutti i giorni, da dettagli e particolari, nascono dall’amore e della sua ricerca profonda sul significato della vita (cosa di cui è innamorato). Porta dentro di sé la passione per i suoni elettronici e li cerca ascoltando artisti di tutto il mondo. Vince Area Sanremo 2018 con il brano “Come Va (adesso bene)” prodotto da Davide Maggioni, Maurizio Rusty Rugginenti e arrangiato da Nicola Scarpante. Nel 2019 partecipa agli eventi collaterali del Festival di Sanremo tra cui Casa Siae Sanremo e OptimaREDAllert con Red Ronnie e Grazia Di Michele. Sempre nel 2019 inizia la collaborazione con Paolo Valli, figlio di Celso Valli, con cui continua a lavorare sul suo progetto e su nuove idee.

Nel 2020 esce “Mambowe”, brano dalle parole ermetiche e riflessive, nato da un sogno illuminante.

Nel 2021 esce il singolo “Bocca dello Stomaco”, brano con cui consolida le caratteristiche riflessive e mentali sulle percezioni di una cosa così vasta come l’amore.

2022, oggi, esce “Chi ha ucciso Laura Palmer?”, attenzione perchè questo brano contiene spoiler, quanto è grande il peso della tv sulle nostre fantasie e sui nostri più profondi desideri? Buon Divertimento.

VEVO: https://www.youtube.com/channel/UCRERw_zaLVR29OML0zJeLwg

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCG-K8lftVWhwphmghSdMNPA