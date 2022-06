Ticagrelor e inibitori di pompa dopo PCI sicuri per il cuore

Nessun aumento del rischio cardiovascolare con l’utilizzo concomitante di ticagrelor e inibitori di pompa dopo intervento coronarico percutaneo

L’uso concomitante di un inibitore concomitante della pompa protonica (PPI) e della monoterapia con ticagrelor dopo intervento coronarico percutaneo (PCI) non aumenta il rischio di morte per tutte le cause o di un evento cardiovascolare avverso, al contrario della terapia antipiastrinica post-PCI convenzionale, secondo un’analisi pos hoc dello studio GLOBAL LEADERS, I cui risultati sono stati pubblicati su “Catheterization and Cardiovascular Interventions”.

I ricercatori – guidati da Patrick W. Serruys, professore di medicina presso l’Imperial College di Londra – hanno scoperto che i pazienti che assumevano un PPI ed erano trattati con la strategia convenzionale post-PCI basata sulla doppia terapia antipiastrinica (DAPT) di 12 mesi seguita da aspirina in monoterapia avevano maggiori probabilità di andare incontro a mortalità per tutte le cause, infarto miocardico (IM), ictus o rivascolarizzazione ripetuta rispetto a quelli che non assumevano un PPI.

«Nella pratica clinica quotidiana, gli PPI sono spesso prescritti insieme ad agenti antipiastrinici per prevenire il sanguinamento gastrointestinale superiore» ricordano Serruys e colleghi. «Tuttavia, studi precedenti hanno suggerito che gli IPP possano ridurre gli effetti antipiastrinici di clopidogrel e/o aspirina, portando potenzialmente a un aumento di gravi eventi cardiovascolari».

«Numerosi studi hanno riportato risultati contrastanti sull’interazione farmacologica tra questi agenti antipiastrinici e I PPI» spiegano. «Finora, alcuni studi randomizzati controllati che hanno confrontato la terapia antipiastrinica con PPI concomitante in pazienti con CVD hanno messo in dubbio che esista un’associazione significativa tra PPI ed esiti clinici avversi quando tali farmaci sono usati insieme a clopidogrel o aspirina dopo PCI; tuttavia, ci sono scarsi dati sull’interazione tra PPI e inibitori P2Y12 più potenti, come ticagrelor».

Sottoanalisi dello studio GLOBAL LEADERS

Lo studio GLOBAL LEADERS ha dimostrato che 1 mese di terapia combinata con ticagrelor e aspirina seguita da ticagrelor da solo non era superiore alla DAPT standard di 1 anno seguito da monoterapia con aspirina di 1 anno per ridurre i decessi o l’IM oltre 2 anni nei pazienti sottoposti a PCI.

Per questa sottoanalisi, Serruys e colleghi hanno valutato l’associazione tra PPI ed esiti clinici in 15.839 pazienti assegnati al braccio antipiastrinico (monoterapia di 23 mesi con ticagrelor dopo 1 mese di DAPT) e quelli assegnati al braccio di riferimento (12 mesi di monoterapia con aspirina dopo 12 mesi di DAPT) post-PCI. I ricercatori hanno analizzato endpoint compositi orientati al paziente, definiti come mortalità per tutte le cause, MI, ictus o rivascolarizzazione ripetuta) stratificati dall’uso di PPI.

All’interno della coorte, il 13,5% dei pazienti ha manifestato un evento endpoint composito a 2 anni. In entrambi i bracci, l’uso complessivo di PPI è stato di quasi il 50% e non è cambiato nel tempo indipendentemente dall’interruzione della DAPT in base al trattamento assegnato.

Nel braccio di riferimento, l’uso di PPI è stato associato in modo indipendente agli endpoint compositi orientati al paziente (HR = 1,27; IC 95%, 1,12-1,44) e ai suoi singoli componenti. L’uso di PPI non è stato associato all’endpoint composito nel braccio ticagrelor (HR = 1,04; IC 95%, 0,92-1,19; P per interazione = 0,035).

Confronto vincente rispetto alla DAPT standard

Durante il follow-up del secondo anno, i pazienti che assumevano aspirina con PPI avevano un rischio più elevato per un endpoint composito orientato al paziente rispetto a quelli che assumevano aspirina senza PPI (HR = 1,57; IC 95%, 1,27-1,94). Il rischio non differiva dall’uso di PPI per quelli nel gruppo in monoterapia con ticagrelor (HR = 1,03; IC 95%, 0,83-1,28; P per interazione = 0,008).

I ricercatori fanno notare che l’uso di PPI non è stato randomizzato in GLOBAL LEADERS ed è possibile che i fattori confondenti non misurati abbiano influenzato l’uso di PPI e i risultati, rendendo qualsiasi risultato ipotetico.

«Tra i pazienti trattati con la strategia antipiastrinica post-PCI convenzionale basata su DAPT per 12 mesi seguita da aspirina in monoterapia, l’uso di PPI è stato associato a un aumentato rischio di eventi cardiovascolari» scrivono i ricercatori.

«Al contrario, tra quanti hanno seguito la strategia antipiastrinica sperimentale con DAPT di 1 mese seguita da monoterapia di 23 mesi con ticagrelor, non c’erano prove che suggerissero che gli IPP potessero aumentare gli eventi cardiovascolari. L’uso di PPI può essere sicuro nei pazienti in monoterapia con ticagrelor, che dovrebbe essere confermata in ulteriori studi».

