Su Rai 2 torna “Kalipè”: l’ospite è Alessandro Gassmann

In prima serata su Rai 2 torna il viaggio “a passo lento e corto” di Massimiliano Ossini: Alessandro Gassmann ospite nella prossima puntata di Kalipè

Dalle Hawaii alle Maldive fino alla Spagna. Senza dimenticare le bellezze incredibili e inaspettate della nostra Italia. Sempre con lo stesso obiettivo: mostrare l’unico grande spettacolo che offre la Natura. Sono queste solo alcune delle mete che il viaggio “a passo lento e corto” di Massimiliano Ossini farà scoprire nella prossima puntata di Kalipè in onda mercoledì 29 giugno alle ore 21.20 su Rai 2.

In questo nuovo appuntamento, grazie ai reportage divenuti il tratto peculiare del programma, il conduttore mostrerà come sia importante porre l’attenzione sulla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, e quanto sia fondamentale adeguare il nostro pensiero e i nostri comportamenti alle nuove emergenze ambientali per la tutela ed il benessere del nostro pianeta.

Lo sguardo, però, com’è nello spirito di Kalipè, sarà sempre propositivo: Ossini mostrerà dunque come sia possibile costruire un mondo migliore, tema attorno a cui ruota l’intera puntata. Di questo si parlerà anche dalla SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo, a mila e 462 metri di altitudine, nella straordinaria cornice del massiccio del Monte Bianco. Anche in questa puntata ospiti d’eccezione, a cominciare da Alessandro Gassmann, attore, autore e soprattutto simbolo del mondo green con le sue battaglie. A regalare brividi di musica sarà, però, anche la cantautrice Erica Mou che, con il suo ultimo album “Nature”, ha mostrato come pure la musica possa essere “kalipè”. Ad alternarsi sulla SkyWay, anche scienziati e tecnici con cui ragionare su come poter costruire il mondo di domani.

Non mancheranno, ancora, le incredibili imprese condotte in prima persona da Ossini, a cominciare dal reportage imperdibile della sua scalata del Monte Cervino. Una nuova puntata, dunque, ricca di emozioni con l’unico obiettivo di indicare la giusta via per costruire un “mondo migliore”.