Dopo i primi due brani di rottura del nuovo corso del cantautore Meli, $EXY DELIR*O e SHITPOP, ORTIGIA torna a svelare il lato più romantico e malinconico

ORTIGIA è il nuovo singolo di MELI, online per Futura Dischi. Dopo i primi due brani di rottura del nuovo corso del cantautore, $EXY DELIR*O e SHITPOP, ORTIGIA torna a svelare il lato più romantico e malinconico.

La voglia di gridare che per me sei l’infinito, ma anche la paura di non essere abbastanza, che si fonde alla consapevolezza di riconoscere i propri difetti. Autobiografico, ma anche sentimentale, romantico e dalle good vibes proprio come Ortigia.

Se in un primo momento si può notare sicuramente una sfumatura molto simile al Meli di Please Wait, album d’esordio del 2020, a posteriori si può anche captare come non si parli più di un “sad love”, di un amore andato a male o di un sentimento che riesce a sbocciare, tutto il contrario: su Ortigia, forse per la prima volta, l’artista parla di amore in maniera positiva, senza lasciarsi offuscare la mente da pensieri negativi.

BIO

Alessio Meli nasce a Catania nel 1998. Dopo il successo virale di Capofitto, ottenuto da indipendente, pubblica nel 2020 “Please Wait”, il suo disco d’esordio (Futura Dischi/Sony Music). Nella categoria indie-pop, si classifica all’8 posto tra i dischi italiani più ascoltati del 2020 e al 3 posto tra i dischi d’esordio più ascoltati in Italia. Nel 2020, post disco, appare solo in un featuringcon Mameli nel brano Mappa e con gli Iside nel brano Delta. Dopo due anni di silenzio, nel 2022 pubblica il singolo $EXY DELIR*O, che dà il via ad un nuovo progetto discografico, a cui seguono i brani SHITPOP e ORTIGIA.

https://www.instagram.com/melidontcry/