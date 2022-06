Mondiali di nuoto: con Paltrinieri e Acerenza doppietta storica nella 10km

Mondiali di nuoto a Budapest: Paltrinieri e Acerenza fanno la storia nella 10km. Per Greg 12/a medaglia mondiale, mai nessun nuotatore italiano come lui

Una dieci chilometri da sogno. Gregorio Paltrinieri sale sul tetto del mondo nella prova olimpica del Lupa Lake di Budapest e si fregia, dopo il titolo nei 1500 stile libero in piscina, anche del titolo iridato più importante come mai nella storia azzurra (unica medaglia quella di Formentini nel 2001 a Fukuoka – bronzo). Come se non bastasse l’olimpionico azzurro si porta dietro il fido scudiero e compagno di allenamento Domenico Acerenza che conquista un argento mondiale precedendo tutto il parterre de roi in gara.

La 10km femminile

La giornata comincia con le ragazze che lottano per tre quarti gara ma non riescono a cogliere un podio che aveva caratterizzato sin qui tutte le gare della spedizione. Vince la vicecampionessa olimpica di Tokyo, peraltro oro a Rio quattro anni prima, l’olandese Sharon Van Rouwendaal che si prende il primo oro iridato, dopo quattro argenti e un bronzo, chiudendo al tocco in 2h’2’29″2 davanti l’outsider tedesca Leonie Beck, già oro nella staffetta, che subisce la fisicità dell’avversaria e tocca a mezzo secondo (2h02’29″7). Terza la superfavorita brasiliana Ana Marcela Cunha, già oro nella 5 km, che subisce un po’ di affaticamento nel finale e giunge a +1″5 dall’olandese (2h02’30″7). Staccate le azzurre. Giulia Gabbrielleschi è quattordicesima in 2h02’52″2, mentre Rachele Bruni è diciottesima in 2h03’17″3.

Proprio la vicecampionessa olimpica di Rio, peraltro bronzo iridato a Gwangju, racconta commossa la sua gara che segna un po’ la rinascita dopo il trasferimento in Brasile a Porto Alegre agli ordini di Kiko Klaser: “E’ stata una gara tirata sin dall’inizio, ho provato a stare con le prime, ma alla fine mi sono trovata imbottigliata e mi sono defilata. Sono contenta perché per me è un ritorno dopo il quattordicesimo posto olimpico a più di due minuti dalla vincitrice – spiega la trantaduenne fiorentina di Fiamme Oro e Aurelia – Non gareggiavo dal novembre scorso, quando ho cambiato tutto e mi sono trasferita in Brasile. Ho cambiato completamente vita per cercare di tornare tra le più forti; so che nessuno mi regala niente e devo lavorare tanto; so anche che non valgo queste posizioni, ma rispetto a Tokyo ho ridotto il gap cronometrico e sono pronta a ricominciare”.

Delusa anche Giulia Gabbrielleschi, già doppio bronzo iridato in staffetta e nella 5 km, che racconta come abbia pagato “l’inesperienza a livello mondiale” che le ha fatto sbagliare tattica. “Ho fatto un paio di errori di gestione e li ho pagati – racconta la 25enne pistoiese preparata da Massimiliano Lombardi che nuota per Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi – Del resto è la mia prima gara individuale ai mondiali e e può succedere. Sono rimasta imbottigliata nel gruppo, ho provato a risalire ma nel finale ho pagato la stanchezza. Un po’ l’aumento del ritmo delle più forti, un po’ la botta di caldo hanno fatto il resto. Il mio resta un mondiale da sogno. Torno arricchita sotto tutti i punti di vista. Il risultato della 10 chilometri non mi soddisfa, ma ho imparato a conoscermi meglio dopo questa esperienza e ce la metterò tutta in vista degli europei ad Ostia”.

Fonte: FEDERAZIONE ITALIAN NUOTO