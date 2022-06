Ipermatch, la prima dApp su blockchain che unisce calcio e fintech

La prima dApp italiana sbarca nel mondo del gaming: si chiama Ipermatch e permette ai fantallenatori di ogni fede calcistica di allestire e schierare la propria squadra

La prima dApp italiana sbarca nel mondo del gaming con una delle passioni più diffuse nel nostro Paese, il fantasy calcio: si chiama Ipermatch e permette ai fantallenatori di ogni fede calcistica di allestire e schierare la propria squadra dei sogni, grazie alla sua applicazione decentralizzata (dApp) su blockchain, che unisce calcio e fintech. È questa l’ennesima frontiera raggiunta da Ipermatch, già prima startup del settore a lanciare una Initial Item Offering (IIO) in Italia e che ora apre anche una campagna di equity crowdfunding.

I migliori fantallenatori di tutta Italia hanno già potuto preparare le loro formazioni per il primo torneo di Ipermatch tramite l’app, già online da diversi giorni in versione Beta, che interagisce con i nodi della blockchain nell’esecuzione delle proprie funzionalità. L’IIO, operazione di prevendita dei propri token-calciatori, ha permesso di creare una community che oggi conta più di 3mila iscritti, e che ha permesso all’azienda di chiudere il bilancio del 2021 in utile (dopo un solo anno di attività).

L’operazione ha consentito di raccogliere circa 136mila euro, convalidando sul mercato il progetto di gioco gestionale, ideato dai fondatori under 30 Antonio Paone e Fabio Mazzero, ex compagni di università. I partecipanti all’IIO si sono così assicurati il “cartellino” dei fanta-calciatori “Rari”, “Epici” o “Leggenda”, definiti in base alla loro valenza e quantità sul marketplace. La prevendita ha quindi distribuito 22mila Non-fungible token (Nft), tra quelli venduti o in omaggio, comprese le introvabili card “Uniche”, veri e propri assi da gioco, top-player pronti a competere nella nuova stagione in partenza ad agosto.

Le risorse raccolte hanno sostenuto lo sviluppo tecnico di nuove funzioni, ma non è tutto qui. Dopo il lancio dell’app (scaricabile dal sito ipermatch.it) sta per essere avviata una nuova campagna di finanziamento aperta al pubblico. Qualunque investitore interessato potrà infatti sostenere Ipermatch partecipando a un equity crowdfunding, ottenendo in cambio una quota della società stessa. L’iniziativa sarà ospitata sulla piattaforma WeAreStarting (wearestarting.it), registrata Consob.

“Gli aderenti potranno diventare azionisti di Ipermatch, acquisendo diritti patrimoniali validi al verificarsi di determinate condizioni, comprese eventuali distribuzioni di dividendi futuri o di capital gain – spiegano i fondatori Paone e Mazzero -. L’equity crowdfunding è una formula particolarmente adatta per Pmi e startup innovative, che non sono quotate su altri mercati e sempre più scelta anche in Italia. Ipermatch punta a un target minimo di raccolta di 75mila euro e confidiamo che anche gli ultimi aggiornamenti tecnici convincano gli investitori a supportare la crescita di valore di Ipermatch non solo dentro, ma anche ‘fuori’ dal campo di gioco virtuale”.

Lo strumento dell’equity crowdfunding ha permesso di raccogliere e acquisire 286,7 milioni di euro in Italia, dal 2014 al primo semestre 2021. Il trend appare in crescita, dal momento che nei primi sei mesi del 2021 sono stati già raccolti 65,35 milioni, una cifra quasi pari all’intero 2019 e che il 2020 è stato un anno record, con oltre 100 milioni di euro. Le campagne chiuse con successo sono state 588, pari al 76,3% del totale (dati del 6° Report italiano sul CrowdInvesting, Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano).

Dal punto di vista tecnologico, il sistema di Nft e criptovalute di Ipermatch si baserà sulla blockchain di Celo. Scambiare calciatori e fare plusvalenze come nel vero calciomercato sarà ancora più facile e intuitivo, grazie al CEUR (Celo euro), la stablecoin ancorata al valore dell’euro che gli utenti utilizzeranno esclusivamente all’interno del marketplace. Tramite la piattaforma di Celo Foundation gli utenti potranno scaricare un Celo wallet sul proprio smartphone, comprare CEUR associando la propria carta di credito, collegarlo con il proprio account Ipermatch e quindi iniziare a giocare.

E per i nuovi iscritti? Naturalmente c’è ancora tempo. Entrando ora nel mondo di Ipermatch qualunque utente potrà ottenere una squadra gratuita, composta da undici titolari e sette riserve per poter iniziare a giocare in modalità “freemium”. I punteggi di gioco verranno sempre calcolati da un sistema di intelligenza artificiale, a partire dalle prestazioni degli atleti reali, permettendo al fanta-allenatore di scalare la classifica e vincere i premi messi in palio.

“Vogliamo raggiungere tutti gli appassionati di calcio con la massima semplicità e la partnership con Celo ci aiuterà ad avvicinare il grande pubblico alla blockchain – concludono Paone e Mazzero -. Ipermatch mantiene così il suo approccio ‘edutainment’ verso il mondo fintech, permettendo a ogni giocatore di cimentarsi al tempo stesso come un vero manager sportivo tra moduli tattici, statistiche, missioni a obiettivi e personalizzazioni. Partiamo con un assaggio di tutto il potenziale divertimento che Ipermatch potrà esprimere tra pochi mesi, all’inizio della prossima stagione calcistica 2022/23”.