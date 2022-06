“The Best Goalkeeper” è il nuovo singolo di VIVAZ e Andro, la prima canzone interamente dedicata ai migliori portieri della storia del calcio

Si intitola The Best Goalkeeper il nuovo singolo di Vivaz in uscita il prossimo 13 maggio, con la produzione di Andro dei Negramaro con il quale per l’occasione torna a collaborare dopo i tempi dei “CodeFish & Tuna”.

Sono molti i cantautori che nel corso della loro carriera hanno dedicato la propria arte al mondo del calcio facendosi ispirare dalle doti balistiche dei grandi campioni dello sport più amato d’Italia. Pensiamo a De Gregori con “La leva calcistica della classe ’68” o a Ligabue con “Una vita da mediano”, a Max Pezzali con “La dura legge del gol” e alle indimenticabili “Notti Magiche” cantate da Bennato e Gianna Nannini, ma anche Noel Gallagher con “What a life” dedicata a Mario Balotelli, il grande Lucio Dalla con “Baggio, Baggio”, fino ad arrivare alla meravigliosa “Luci a San Siro” di Roberto Vecchioni.

L’appeal del calcio è sempre stato fortissimo e le gesta dei campioni hanno sempre ispirato la penna di grandi cantautori che, da accaniti tifosi, hanno dedicato dei brani ai propri idoli. Ma mentre i fantasisti e bomber sono sempre stati in copertina, c’è un ruolo che non è mai stato “cantato”: il portiere! Nessuno ha mai dedicato una canzone al vero leader delle squadre di tutto il mondo, siano esse club o nazionali: il portiere è il cuore di una squadra, rappresenta la sicurezza, il coraggio e la tenacia del team.

Ed è Vivaz, deejay e producer salentino, a scrivere e cantare la prima canzone interamente dedicata ai migliori portieri della storia del calcio.

“The Best Goalkeeper” è il secondo singolo di Vivaz. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 maggio, e sarà presentato dal vivo sabato 14 maggio a Mons, in Belgio, al cospetto del mostro sacro del calcio Ronaldinho. In questo evento speciale prenderanno parte anche Sneijder, Materazzi, Julio Cesar, Sebastien Frey e molti altri.

Il testo è un rap’n’roll scritto in inglese da Vivaz che descrive una chiacchierata in un pub tra amici che si interrogano sul “Who’s the best goalkeeper of the world?”, cantata come una sorta di filastrocca, con la sfrontatezza di chi è già alla terza pinta. Il degno tributo per delle vere e proprie icone del calcio come Buffon, Yashin, Zoff, Higuita, N’Kono, Preud’Homme, Chilavert, Pfaff, Shilton e molti altri ancora a cui viene reso tributo, portieri che sono di diritto nell’Olimpo del soccer.

La produzione di Andro, realizzata nel suo Waveforms Studio di Milano, è un vero e proprio colpo nello stomaco: potente e incisiva. Un tuffo negli anni ’90 che ci riporta un pò ai Green Day e alle partite a Fifa 99 con “The Rockafeller Skank” di Fatboy Slim in sottofondo. Impossibile stare fermi con la miscela esplosiva del power trio formato da chitarra, basso e batteria che ti fa venire subito voglia di ballare, correre, saltare.