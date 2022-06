Semrush incrementa i tool per la digitalizzazione delle PMI

Semrush incrementa i tool per le PMI: migliorare il posizionamento ed acquisire più clienti online è l’obiettivo in risposta a un crescente bisogno delle imprese

Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, lancia sul mercato nuovi strumenti per aiutare le PMI a distinguersi e a raggiungere sempre più clienti online, digitalizzando alcuni servizi importanti per la crescita del business.

L’azienda ha rilasciato una versione beta di un nuovo tool, Content Outline Builder, per ottenere contenuti di alto livello in un attimo, e l’espansione globale del Listing Management, per sfruttate la potenza del marketing locale, posizionarsi ai primi posti delle ricerche online e raggiungere clienti potenziali con una specifica geolocalizzazione.

Oggi la crescita di un’azienda è strettamente connessa con la sua digitalizzazione, e curare la propria presenza in rete è il primo passo per avere un contatto positivo con il proprio target. I nuovi strumenti di Semrush sono pensati per rendere sempre più facile aumentare la propria visibilità online e migliorare il posizionamento, sia per quelle aziende che cercano di raggiungere nuovi clienti, sia per chi sta lanciando per la prima volta un progetto sul mercato o voglia presentare una passione personale a un pubblico più ampio.

“L’attenzione dei consumatori è difficile da ottenere e ancor più da mantenere, soprattutto online, dove le piccole imprese devono competere con i grandi marchi, che possono sostenere enormi spese di web marketing. – Ha dichiarato Vitalii Obishchenko, Chief Product Officer di Semrush. – Il nostro obiettivo, dunque, è quello di dare ai nostri clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per far crescere il loro business e far emergere le proprie potenzialità, che si tratti di una microimpresa o di un business con oltre 100 persone“.

In una recente indagine svolta da Semrush su oltre 200 PMI, quasi la metà ha indicato la notorietà del brand e l’aumento del traffico sul sito web come obiettivi principali del content marketing. Allo stesso tempo, però, molte PMI hanno risorse limitate da destinare a queste azioni, con il 64% degli intervistati con un budget mensile di 1.000 dollari o meno.

Lo strumento Content Outline Builder aiuta a ridurre il tempo e il denaro spesi per il brainstorming e l’ottimizzazione degli articoli di blog e per le campagne di web marketing, facilitando la produzione di contenuti ad alte prestazioni. Utilizzando i dati di Semrush e l’intelligenza artificiale, lo strumento è in grado di fornire briefing di contenuti completi di argomento, descrizione e indice, nonché approfondimenti competitivi su numero di parole, tono di voce, parole chiave target, meta titoli e descrizioni e altro ancora.

Per le PMI che cercano di aumentare la propria visibilità online in aree specifiche, posizionarsi in alto nella ricerca locale è fondamentale. I dati di Semrush sono in linea con questa crescente esigenza e mostrano un aumento dell’83% delle ricerche di “local SEO” da gennaio 2020 a marzo 2022. Lo strumento di gestione degli elenchi di Semrush è stato ampliato per raggiungere 22 nuovi mercati, tra cui Brasile, Italia, Giappone, Messico e Spagna, permettendo di gestire la loro presenza online nelle aree locali da un unico hub centralizzato.

Con lo strumento di gestione degli elenchi, gli utenti possono distribuire automaticamente le informazioni dell’azienda, come nome, indirizzo e numero di telefono, alle directory più autorevoli della loro area e mantenerle aggiornate. Lo strumento consente, inoltre, di monitorare facilmente la propria reputazione online con analisi iperlocali e di gestire le recensioni sul profilo Google Business e su Facebook.

Maggiori informazioni sul local SEO toolkit: https://www.semrush.com/listings-management/seo-toolkit/

Maggiori informazioni sul tool di outline content builder: https://www.semrush.com/outline-builder/