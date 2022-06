Obesità fattore di rischio per la psoriasi

Il rischio di sviluppare la psoriasi aumenta al crescere del grado di obesità secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology

I ricercatori hanno scoperto che un indice di massa corporea più elevato sembra essere correlato a un aumento statisticamente significativo del rischio di sviluppare la psoriasi, indipendentemente da età, sesso, razza e stato di fumo, secondo uno studio di coorte retrospettivo pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology.

Anche se la relazione tra obesità e psoriasi è stata descritta in studi precedenti, i dati si basavano principalmente su campioni altamente selezionati. Per affrontare questa limitazione nella letteratura, i ricercatori guidati da Alexandra Norden della Donald and Barbara Zucker School of Medicine presso Hofstra/Northwell a Hempstead, New York, hanno condotto un’analisi di coorte retrospettiva su un campione di oltre 1,5 milioni di pazienti nel Stati Uniti dal gennaio 2008 al settembre 2019.

Lo studio comprendeva 461.236 soggetti sottopeso o con peso normale, 466.169 in sovrappeso, 303.336 con obesità di grado 1 (indice di massa corporea, BMI, di 30-34,9) e 275.806 con obesità di grado 2/3 (grado 2 = BMI di 35-39,9, grado 3 = BMI > 40).

L’incidenza psoriasi cresce all’aumentare del BMI

L’incidenza della psoriasi per 100mila anni-persona era di 9,5 nei soggetti sottopeso e normopeso, 11,9 in quelli sovrappeso, 14,2 in caso di obesità di grado 1 e 17,4 con obesità di grado 2/3.

Rispetto ai soggetti con un indice di massa corporea inferiore a 25 kg/m2 (normopeso), lo studio ha rivelato che il rischio di sviluppare la psoriasi aumentava del 19% nei pazienti in sovrappeso (HR = 1,19), del 43% in quelli con obesità di grado 1 (HR = 1,43) e dell’83% nei pazienti con obesità di grado 2/3 (HR = 1,83) (P<0,001 per tutti).

Nel complesso, in base all’analisi un aumento di 5 unità del BMI era correlato a un aumento del 17% del rischio (HR = 1,17) di sviluppare la malattia cutanea.

I ricercatori non hanno rilevato evidenze di una relazione differenziale tra BMI e psoriasi in base al sesso, alla razza o allo stato di fumo. Tuttavia la correlazione tra BMI e psoriasi si è leggermente indebolita con l’aumentare dell’età (P=0,03 per l’interazione).

«Ulteriori aggiustamenti per le comorbidità non hanno alterato i risultati principali» hanno scritto gli autori. «Le comorbidità possono avere poca influenza sul rischio di sviluppare la psoriasi dopo aver tenuto conto degli effetti dell’obesità e del fumo».

I ricercatori hanno rilevato che i potenziali collegamenti meccanicistici tra obesità e psoriasi possono coinvolgere i fattori infiammatori in comorbidità. «Il tessuto adiposo bianco è associato a livelli elevati di TNF-alfa. Inoltre, i pazienti affetti da psoriasi obesi o in sovrappeso trattati con inibitori del TNF-alfa spesso richiedono dosi più elevate o più frequenti per ottenere un risultato significativo» ha commentato l’autore senior Amit Garg in un’intervista. «Il duplice coinvolgimento del TNF-alfa nell’obesità e nella psoriasi può spiegare l’associazione tra le due condizioni».

«Questa analisi può supportare gli sforzi di consulenza per i pazienti a rischio di psoriasi, come quelli con una storia familiare» hanno fatto presente gli autori. «Queste osservazioni possono inoltre supportare la ricerca meccanicistica sulla relazione tra obesità e psoriasi, nonché la valutazione del ruolo della perdita di peso nella gestione della malattia».

Conferma di evidenze emerse in precedenza

Precedenti analisi basate sui dati del Nurses’ Health Study e del Nurses’ Health Study II hanno mostrato un’associazione simile tra il grado di BMI e il rischio di psoriasi, hanno osservato i ricercatori, aggiungendo, tuttavia, che la generalizzabilità dei risultati era significativamente limitata dal fatto che la coorte era esclusivamente femminile.

«Il nostro studio conferma questi risultati in una popolazione con sede negli Stati Uniti e fornisce dati specifici sui sottogruppi demografici, nonché una stratificazione più dettagliata dell’obesità» hanno concluso. «Nelle analisi di sensibilità abbiamo anche tenuto conto delle comorbidità che non sono state incluse come covariate nella letteratura precedente».

Bibliografia

Norden A et al.Risk of psoriasis according to body mass index: A retrospective cohort analysis. J Am Acad Dermatol. 2022 May;86(5):1020-1026.

Leggi