Il Wedding Kollektiv: fuori il nuovo progetto

Il Wedding Kollektiv: el nuovo sorprendente lavoro del collettivo, un’esaltazione di femminilità nei remix dell’esordio “BRODO”

Il Wedding Kollektiv nasce nel 2017 da un’idea di Alessandro Denni, già autore, arrangiatore e produttore nella storica formazione romana dei Gronge, oltre che nei Sona, nei Goah e in ulteriori progetti. Dopo aver scritto una ventina di canzoni tra il 2017 e il 2018, Alessandro le propone ad alcuni vecchi compagni di esperienze sonore: Tiziana Lo Conte (inconfondibile voce nei di Gronge, Goah e attualmente nei Roseluxx), Claudio Moneta (chitarrista e compositore, tra i vari progetti, nei Goah e nei Roseluxx) e Inke Kühl (violinista, sassofonista e performer berlinese, anche lei per molti anni nei Gronge). I pezzi vengono selezionati, arrangiati, prodotti e, a gennaio 2021 esce BRODO, il primo lavoro del gruppo che ottiene un’inaspettata quanto calorosa attenzione da parte della critica musicale e del pubblico.

Il collettivo – che agisce tra Berlino, Roma e Torino – entusiasta per l’accoglienza ricevuta da BRODO, nella seconda metà del 2021 si mette al lavoro per realizzare le release successive. La prima, qui presentata, si intitola Il Wedding Kollektiv & female friends play SOUP: il cd è composto da remix delle canzoni di BRODO, commissionati a musiciste italiane conosciute ed apprezzate dal collettivo nell’ultimo periodo, e da un nuovo pezzo strumentale a chiusura della raccolta. Per la fine di questo 2022 è prevista l’uscita del nuovo album, che sarà una vera sorpresa in tutti i sensi: formato, veste grafica, produzione musicale.

“Il carattere molto “femminile” di BRODO, dovuto principalmente ai testi scritti da Giulia D’Alia e alla partecipazione di molte musiciste alla realizzazione del disco, ci ha fatto pensare che il lavoro potesse essere reinterpretato da delle artiste italiane che ci avrebbero potuto dare una visione ancor più di genere del nostro lavoro. Le abbiamo cercate tra l’Italia e Berlino e le abbiamo trovate, sono diventate nostre amiche, hanno riscritto il nostro primo disco, noi ne siamo contenti e vi proponiamo il risultato ottenuto. Si intitola SOUP, ci sembra un bel modo per continuare il discorso iniziato con BRODO ed arrivare al nuovo sorprendente disco de Il Wedding Kollektiv”.

TRACK-BY-TRACK

L’astronomo (super bass remix) – Eva Geist | Eva è cantante ne Il quadro di Troisi, compositrice e dj. Abbiamo saputo che nei suoi set metteva spesso “L’astronomo” e allora le abbiamo chiesto di reinterpretarlo, ha accettato.

Ciò che resta del fuoco – Munsha feat. Francesco Galdieri | Munsha vive e lavora a Berlino dove suona il violoncello, canta, scrive opere teatrali e colonne sonore. È diplomata in canto. Gli ascolti dei suoi molti lavori ci hanno fatto pensare che “Ciò che resta del fuoco” avrebbe potuto essere per lei una bella sfida. Le è piaciuto e ce lo ha riconsegnato riscritto, soprattutto nella costruzione del testo.

A proposito del tuo candore – Sadi / Sam Barreto Cardoso Bertoldi | Il pezzo dall’arrangiamento più complesso lo abbiamo affidato a Sadi, che lavora e vive a Prato e sa fare cose mirabili a livello di arrangiamento percussivo. Ne è uscito fuori un pezzo totalmente diverso dall’originale. Ci è piaciuto così tanto da averle chiesto anche lo strumentale.

Ipersfera Relazionale (l’assoluto remix) – Foria | Nicol Bana è stata per noi la sorpresa del 2021 nell’ambito della musica underground italiana. Insieme a Francesco Sistro (con il quale ha iniziato a collaborare nel progetto Foria in occasione di questo remix) ha prodotto una versione estremamente ballabile del nostro pezzo: su le mani per l’Ipersfera!

Sabato 16 giugno (instrumental) – Il Wedding Kollektiv | La versione strumentale di “Sabato 16 giugno” mette in risalto il bellissimo arrangiamento orchestrato dalla chitarra di Claudio Moneta e dalla tromba di Stefano Di Cicco.

A proposito del tuo candore (instrumental) – Sadi / Sam Barreto Cardoso Bertoldi | Tutta la sapienza di Sadi in questi cinque minuti di bellissimi intrecci ritmici e melodici.

Piccola suite per lavare i pavimenti – Il Wedding Kollektiv | Un nuovo pezzo, strutturato in tre movimenti, a comporre una piccola suite elettro/dub di marca on-u sound. Il nuovo suono de Il Wedding Kollektiv vi stupirà.