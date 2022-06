Epatite C: farmaci presi subito efficaci sui giovani che usano droghe

Epatite C: secondo uno studio l’inizio rapido del trattamento favorisce la cura nei giovani che si iniettano droghe

Secondo un piccolo studio pubblicato su Open Forum Infectious Diseases, un modello di trattamento rapido con farmaci per la cura dell’epatite C assunti per 7 giorni ha aumentato significativamente i tassi di guarigione dall’HCV tra i giovani che si iniettano droghe.

“Quando viene diagnosticata una malattia infettiva patogena ed è disponibile una terapia curativa ben tollerata, il trattamento in genere non viene ritardato”, ha evidenziato Benjamin J. Eckhardt, assistente professore di malattie infettive e immunologia presso la New York University School of Medicine.

Eckhardt ha affermato che un rapido inizio del trattamento può limitare la progressione della malattia, migliorare i risultati del trattamento e prevenire la trasmissione.

“Data la lenta progressione del virus dell’epatite C, non c’è stata una forte enfasi sull’inizio rapido del trattamento”, ha affermato.

Eckhardt ha spiegato che le cascate di trattamento dell’HCV hanno spesso dimostrato cali significativi dopo lo screening dell’HCV, con tassi di coinvolgimento, inizio del trattamento e cura non ottimali. Ha notato diversi ostacoli logistici al trattamento, tra cui l’autorizzazione assicurativa, il lavoro di pretrattamento in più fasi e più visite mediche.

“Una popolazione che si è rivelata difficile da coinvolgere nella cura dell’HCV è quella dei giovani che si iniettano droghe, ma questo potrebbe essere uno dei gruppi più importanti da trattare e curare in quanto sono una popolazione ad alto rischio di trasmettere successivamente la loro infezione”, ha detto Eckhardt. “Nel nostro studio, abbiamo cercato di semplificare il trattamento dell’HCV e di iniziare i farmaci senza inutili ritardi nel tentativo di curare più giovani che si iniettano droghe”.

Eckhardt e colleghi hanno reclutato 47 persone di età compresa tra 18 e 29 anni che erano positive agli anticorpi HCV, naïve al trattamento e che avevano usato droghe iniettabili negli ultimi 30 giorni. Hanno assegnato in modo casuale i partecipanti in un rapporto 1:1 a ricevere il trattamento rapido dopo una valutazione medica avvenuta lo stesso giorno, test di laboratorio di conferma e di base e una confezione iniziale di 7 giorni di sofosbuvir/velpatasvir in un programma che consisteva in test di conferma HCV presso l’ambulatorio di riferimento e rinvio a medici locali se il partecipante era positivo all’HCV.

L’endpoint primario era la risposta virologica sostenuta (SVR12) nel partecipante HCV RNA+.

Secondo lo studio, 25 partecipanti avevano confermato l’HCV e sono stati inclusi nell’analisi intention to treat modificata. Complessivamente, nove dei 14 pazienti nel braccio di trattamento rapido (64%) e uno degli 11 nel braccio di terapia abituale (9,1%) hanno raggiunto un SVR confermato (p=0.01).

“Incontrare i giovani che si iniettano droghe dove si trovano e iniziare il trattamento dell’HCV” sul momento “senza la necessità di ripetere le visite sembra essere una strategia promettente per il trattamento di questa popolazione difficile da raggiungere”, ha affermato Eckhardt. “Per espandere ampiamente il trattamento rapido, in America le compagnie assicurative dovranno essere spinte a rimuovere il loro processo di autorizzazione preventiva clinicamente non necessario che è semplicemente in atto per controllare i costi, ovvero aumentare i profitti”.

Benjamin Eckhardt et al., Rapid Treatment Initiation for Hepatitis C in Young People Who Inject Drugs: The Seek, Test, & Rapid Treatment (ST&RT) Randomized Trial . Open Forum Infectious Diseases, ofac225. leggi