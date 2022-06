Con Nek su Rai 2 si va “Dalla strada al palco”

In prima serata su Rai 2 Nek protagonista in “Dalla strada al palco”: il nuovo show per dar visibilità agli artisti di strada

Il mondo eclettico ed originale degli artisti di strada arriva su Rai 2 con “Dalla strada al palco”, il nuovo show, nato da un’idea originale di Carlo Conti e con la conduzione di Nek, in onda in prima serata da martedì 28 giugno, per 4 puntate su Rai2. Prodotto da Rai in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, “Dalla strada al palco” è l’inedito “festival” in cui la Rai offre a cantanti, musicisti e artisti di strada l’occasione di potersi esibire e raccontare davanti a un pubblico e in una “piazza” molto più ampia di quelli cui sono generalmente abituati: il prestigioso palco televisivo di Rai 2.

In uno studio ispirato alle atmosfere delle piazze italiane, ad ascoltare le storie ed ammirare le esibizioni dei protagonisti ci sarà proprio il pubblico, pronto a scegliere i migliori, affiancato da alcuni “passanti importanti”, diversi per ogni puntata. Nella prima, ospiti di Nek saranno Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che daranno il loro contributo per decidere chi sono i cinque finalisti di puntata. Ad accompagnare la performance, la band del maestro Enrico Melozzi.

Alla fine delle sei puntate, saranno quindici i finalisti selezionati per contendersi il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia nell’emozionante puntata finale.