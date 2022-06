Alessia Foglia pubblica la prima guida su “Vinted”

Alessia Foglia ha pubblicato “Vinted: I miei segreti per monetizzare e fare acquisti sicuri”: una guida per rendere l’esperienza sul portale sicura e profittevole

Alessia Foglia, Imprenditrice Digitale molto seguita sui social (su Instagram ha 108k followers) e volto noto di QVC Italia, ha pubblicato “Vinted: I miei segreti per monetizzare e fare acquisti sicuri (La prima guida italiana per rendere la tua esperienza su Vinted sicura e profittevole)”.

La guida, di 70 pagine (e disponibile su Amazon), contiene tutte le indicazioni per essere subito attivi su Vinted e le dritte per gestire in modo proficuo le vendite (da come scattare foto che attirano l’attenzione ai tips per fidelizzare i clienti, fino ai trucchi per vendere più velocemente), ma anche quelle per un processo di acquisto sicuro (dal trovare gli articoli giusti per te ad aggiudicarseli al miglior prezzo).

«Credo nella condivisione e quando ho deciso di scrivere questa guida mi sono posta un duplice obiettivo: mettere a disposizione la mia esperienza per creare un processo di acquisto e vendita online sicuro e avvicinare le persone ad uno shopping sempre più sostenibile e intelligente. » – spiega l’autrice.

Alessia Foglia, lo ricordiamo, ha un’agenzia di Personal Shopping e Consulenza di Immagine, lavora come content creator ed è Fashion&Home expert per il canale TV QVC.

Un percorso professionale, il suo, che ha conosciuto una crescita dopo i 40 anni, quando ha deciso di lasciare il suo lavoro a tempo indeterminato per diventare imprenditrice di se stessa. Non a caso è una delle massime rappresentanti della filosofia pro-aging in Italia.

