Rc auto: la professione dichiarata impatta sul prezzo

Rc Auto: a seconda della categoria lavorativa e della professione dichiarata, i prezzi variano sensibilmente da un minimo di € 290 fino a un massimo di € 659

Tra le informazioni che le compagnie assicurative raccolgono al momento della stipula per proporre un premio coerente con il rischio, c’è anche la professione. Segugio.it, società leader nella distribuzione online di prodotti di credito e nella comparazione di prodotti assicurativi e utilities, ha effettuato sulla base dei preventivi salvati nel mese di maggio 2022, un’analisi che individua come la professione indicata influenzi il premio medio RC Auto.

La Tabella 1 evidenzia come si possa passare da un minimo di €290,2 per i pensionati fino ad un massimo di € 659,7 per gli studenti, a fronte di un premio medio nazionale di 353,6€.

Pensionati e studenti rappresentano casi particolari, in quanto fortemente influenzati dall’età media (bassa per gli studenti e alta per i pensionati), che impatta su una serie di altre caratteristiche (esperienza di guida in primis) che rispettivamente alzano ed abbassano i prezzi. Per le altre professioni però, come ad esempio l’insegnante (295,5€), l’impiegato (329,3€) o il commerciante (415,3€), nonostante non siano influenzati da fattori come l’età media, permane un delta di prezzo notevole, oltre i 100€.

Il consumatore, durante la compilazione del modulo di richiesta del preventivo, può quindi valutare quale professione dichiarare per non incorrere in spese maggiori sulla propria polizza RC Auto. Ci sono infatti casi in cui la propria attività lavorativa può ricadere sotto più categorie lavorative, con conseguenti variazioni del prezzo RC Auto.

Facciamo alcuni esempi:

Nel caso di un medico, le alternative sono di dichiararsi:

Libero professionista , qualora eserciti in proprio la professione, andando in media a pagare €369 ;

, qualora eserciti in proprio la professione, andando in media a pagare ; Impiegato o dirigente , se assunto presso una struttura ospedaliera pubblica o privata con prezzo rispettivamente di €329,3 e €329,6 ;

, se assunto presso una struttura ospedaliera pubblica o privata con prezzo rispettivamente di ; Medico/dentista/farmacista, che presenta un premio medio di circa €306,1;

Il gestore di un esercizio commerciale può ricadere nelle seguenti categorie:

Commerciante , la seconda più cara in Tabella 1 , con un premio medio RC Auto di circa €415,3 ;

, la seconda più cara in , con un premio medio RC Auto di circa ; Imprenditore , se si identifica sotto questa figura dal punto di vista giuridico, con un premio che scende a €381,9 ;

, se si identifica sotto questa figura dal punto di vista giuridico, con un premio che scende a ; Impiegato, qualora assunto dall’esercizio commerciale stesso, scendendo così a €329,3.

Infine, il parrucchiere o lavoratori simili come l’estetista, possono essere considerati:

Artigiani , caratterizzati mediamente da un premio piuttosto alto con €403,3 ;

, caratterizzati mediamente da un premio piuttosto alto con ; Imprenditori con €381,9;

con Liberi professionisti con €369.