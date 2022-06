Previsioni meteo 27 giugno 2022: verso il picco del caldo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 giugno 2022: temperature di nuovo in aumento su tutta l’Italia, possibili picchi fino a +40°C nei prossimi giorni

Da oltre un mese ormai sull’Italia si registrano condizioni meteo tipicamente estive, con il caldo e l’afa che continuano a non dare tregua. Salvo sporadici temporali pomeridiani, infatti, dal mese di Maggio la nostra Penisola è alle prese con continue ondate di calore grazie all’anticiclone africano. La prossima sta entrando nel vivo in queste ore, e nei prossimi giorni ci sarà ancora da boccheggiare. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile e un nuovo aumento delle temperature con diverse città da bollino rosso e da bollino arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni non sono attese variazioni di rilievo e l’anticiclone di matrice nordafricana continuerà a soffiare aria calda verso le nostre regioni. Il picco di questa nuova ondata di caldo è atteso tra mercoledì e giovedì, mentre a seguire è atteso un po’ di refrigerio nel primo weekend di Luglio.

Intanto per oggi, lunedì 27 giugno 2022, al Nord Italia al mattino possibili piogge sulle Alpi centro-occidentali e con sconfinamenti sui settori pedemontani del Piemonte, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle Alpi con piogge e temporali sparsi e con sconfinamenti su Piemonte e Lombardia, ampi spazi di sereno altrove. In serata ancora fenomeni su Liguria, Piemonte, Lombardia e settori alpini, più asciutto altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati. In serata qualche pioggia in arrivo in Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ancora con nuvolosità in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime in rialzo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.