Netflix annuncia “Cheat”, il nuovo quiz in arrivo nel 2023

Danny Dyer ed Ellie Taylor presenteranno il nuovo quiz Netflix “Cheat”: sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 2023

Cheat è un nuovo quiz che premia l’intelligenza (e la furbizia!). La serie, su Netflix dal 2023, sarà girata in studio davanti a un pubblico da vivo e presentata da Danny Dyer ed Ellie Taylor.

Danny Dyer afferma: “Non c’è quiz più adatto a me di questa fantastica nuova serie. Preparatevi a vincite enormi, tanti concorrenti evasivi che barano e scambi di battute a non finire con l’unica e inimitabile Ellie Taylor”.

Questa invece la dichiarazione di Ellie Taylor: “Sono entusiasta di fare parte del cast di Cheat e della famiglia Netflix. Cheat ha tutti gli elementi che cerco in un quiz: ottime domande, imbrogli spudorati e Danny Dyer che mi prende in giro almeno una volta per episodio. Non vedo l’ora di iniziare!”

CHEAT è un innovativo quiz ad alto rischio in cui i concorrenti possono letteralmente imbrogliare per vincere… purché nessuno li scopra! In ogni episodio, quattro coraggiosi concorrenti mettono alla prova le loro conoscenze nel corso di tre round in cui dovranno evitare l’eliminazione e accumulare un jackpot fino a 50.000 sterline. Ma c’è un colpo di scena: se non conoscono la risposta, vale la pena… imbrogliare!