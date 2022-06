Itraconazolo efficace per l’aspergillosi cronica polmonare

Il trattamento con itraconazolo orale per 12 mesi ha un’efficacia superiore al regime di trattamento a 6 mesi nel ridurre le recidive di aspergillosi cronica polmonare

I risultati di un trial clinico randomizzato hanno dimostrato che il trattamento con itraconazolo orale per 12 mesi ha un’efficacia superiore al regime di trattamento a 6 mesi nel ridurre le recidive di aspergillosi cronica polmonare. Lo studio è stato pubblicato su The Lancet Infectious Diseases e suggerisce che i benefici del trattamento sembrano dipendere molto dalla durata.

Razionale e disegno dello studio

L’aspergillosi cronica polmonare è una condizione che si connota per una mortalità a 5 anni compresa tra il 50% e l’80% a livello globale, si legge nell’introduzione al lavoro. Inoltre, ancora oggi, restano dubbi su quale debba essere la durata ottimale di trattamento per questa condizione.

Nel trial appena pubblicato, i ricercatori si sono proposti di mettere a confronto l’effetto a 6 mesi di itraconazolo orale con 12 mesi di somministrazione di questo farmaco sugli outcome clinici di aspergillosi polmonare.

Lo studio, monocentrico, in aperto, randomizzato e controllato, è stato condotto in India tra la seconda metà del 2019 e la seconda metà del 2021, randomizzando 164 pazienti con aspergillosi cronica polmonare che erano naive a trattamento antifungino a trattamento con una dose iniziale di 400 mg/die di itraconazolo orale per 6 o 12 mesi.

L’outcome primario dello studio era rappresentato dalla proporzione di pazienti che andava incontro a recidiva due anni dopo l’inizio del trattamento.

Risultati principali

Dai dati è emerso che il 10% dei pazienti del gruppo di trattamento a 12 mesi è andato incontro a recidiva rispetto al 38% dei pazienti del gruppo di trattamento a 6 mesi (aRR= 0,29; IC95%= 0,16-0,4).

Il tempo medio alla prima recidiva è stato pari a 23 mesi nel gruppo di trattamento a 12 mesi e a 18 mesi nel gruppo di trattamento a 6 mesi (p<0,0001).

Inoltre, i ricercatori hanno riferito che ci sono stati 8 decessi per ciascun gruppo in studio, e che il 12% dei pazienti del gruppo di trattamento a 6 mesi e il 22% di quelli randomizzati al gruppo di trattamento a 12 mesi è andato incontro ad eventi avversi (AE).

Riassumendo

Nel complesso, dai dati di questo trial emerge che “…i pazienti sintomatici con aspergillosi cronica polmonare dovrebbero essere sottoposti a trattamento con itraconazolo orale per almeno 12 mesi – scrivono i ricercatori nelle conclusioni del lavoro -. Inoltre, dallo studio si evince che Il beneficio di una durata più ampia del trattamento è ancora maggiore nei pazienti con malattia più severa alla presentazione clinica – due o più cavità all’imaging toracico”.



Bibliografia

Sehgal IS et al. Efficacy of 12-months oral itraconazole versus 6-months oral itraconazole to prevent relapses of chronic pulmonary aspergillosis: an open-label, randomised controlled trial in India. Lancet Infect Dis. 2022;doi:10.1016/S1473-3099(22)00057-3.

Leggi