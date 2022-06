Il grande successo di Chiara Maggi con “La ragazza dei fiori”

Il libro di Chiara Maggi, “La ragazza dei fiori”, è andato velocemente sold out al Salone Internazionale del Libro di Torino, al Livorno Expo 2022 e prima a Lucca città di carta

Sette ristampe in meno di 2 mesi, un grandioso successo al Salone internazionale del libro di Torino e alle fiere come Lucca città di carta e #LibrialMare con SBS Comunicazione, l’autrice Chiara Maggi è la rivelazione letteraria di questa primavera, con “La ragazza dei fiori”.

Anche la classifica Amazon l’ha premiata sfiorando le prime 100 posizioni.

Un successo che ha travolto l’autrice che si nutre di emozioni e le fa vivere tra la carta e l’inchiostro. Il tour di promozione non si arresta, ma Chiara Maggi, di Lavagna, ha una particolare affinità con la Toscana quindi è stato possibile trovare il suo “La ragazza dei fiori” anche a Livorno Expo 2022 (27/28 e 29 maggio) nello stand di CTL Editore.

Nata e cresciuta in Liguria ora vive nell’entroterra con suo figlio e due cani, come la protagonista lavora in un negozio di fiori, in realtà una serra, e da loro assorbe la delicatezza e la tenacia. Amante dei libri sin da bambina deve questa passione alla sua mamma.

Sinossi

Chiara ha alle spalle un’infanzia difficile e un matrimonio sbagliato. La sua infelicità la spinge ad andarsene, sale sulla sua utilitaria senza una meta precisa e si ferma in un paesino lontano da tutto e da tutti. Lì inizia la sua rinascita, fatta di incontri e sorprese, tra cui l’affetto inaspettato di Silvano, un vecchio fioraio che l’assume nel suo piccolo negozio e le insegna i segreti dei fiori.

L’incontro con Jolanda in una casa di riposo, l’amore per Aldo e gli avvenimenti del vicinato che si intrecciano alla sua vita, faranno di lei una donna nuova, diversa, senza però mai perdere la sua generosità e sensibilità. Anche i nuovi amici, il bassotto Pepe e il gatto Tigro saranno di supporto per vincere la sua innata insicurezza.