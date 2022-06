Il ciclo del tabacco impatta sull’ambiente

Le conseguenze della produzione del tabacco ricadono sui Paesi meno in grado di farvi fronte, mentre la maggior parte dei profitti vanno a vantaggio delle multinazionali con sede in Paesi ad alto reddito. L’industria del tabacco contribuisce perciò a creare diseguaglianze sociali ed economiche. Molti contadini dei Paesi a basso e medio reddito vedono infatti nel tabacco una coltivazione redditizia, tuttavia i benefici economici a breve termine sono controbilanciati da effetti negativi a lungo termine: insicurezza alimentare, debiti, malattie e povertà per i lavoratori agricoli e un danno ambientale diffuso.

L’industria del tabacco genera annualmente l’equivalente di 84 milioni di tonnellate di anidride carbonica, contribuendo in modo rilevante ai cambiamenti climatici in atto. Negli ultimi anni le multinazionali del settore hanno investito molto nella comunicazione per presentare le proprie attività e i propri prodotti come ecosostenibili, creando una “cortina di fumo” che in molti casi regge solo grazie alle numerose carenze legislative a livello internazionale e locale.