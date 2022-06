Continua a crescere Futura, la startup EdTech specializz ata nella didattica per il superamento dei test di ammissione universitaria, lanciata durante il lockdown

Nel 2021 Grand View Research, società di consulenza e ricerca di mercato con sede in India e negli Stati Uniti, ha pubblicato un rapporto che descrive la situazione del mercato EdTech a livello globale, facendo studi e previsioni per il periodo 2021-2028. Secondo lo studio le soluzioni legate all’EdTech sono destinate ad evolversi in linea con i progressi tecnologici legati all’Internet of things, intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale. Questo trend positivo trova riscontro anche in Italia, nonostante l’istruzione sia stato un settore che ha tardato ad evolversi dal punto di vista digitale. Nel 2020, infatti si sono contate 136 startup innovative edtech su un totale di circa 12.000 .

Una di queste realtà italiane, nata proprio nel 2020, è Accademia dei test, oggi Futura , che in un solo anno è passata da 4 a 16 persone nel team.

In Futura l’età media è di 24 anni, una squadra giovane e in costante evoluzione, composta da ragazzi con background professionali ed universitari di ogni tipo. Futura è nata come Accademia dei Test, una startup EdTech lanciata durante il lockdown nel 2020 e frutto dell’idea di 4 giovani ragazzi tutti under 25: Andrea Chirolli, CEO & Founder; Francesco Salvatore, Founder & CPO; Lorenzo Pinto, Founder & CTO e Antonio Morsillo, CoFounder & Creative Director.

Per far fronte in modo efficace alla crescita di richieste e allo sviluppo di nuove soluzioni la startup EdTech ha deciso di aprire 6 nuove posizioni. Nello specifico si cercano: un Senior Account Manager, un UI/UIX Designer, un Data Scientist e un Product Manager. Per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo settore sono inoltre aperte due posizioni di stage come Account Manager Intern e Business Strategy Intern.

Senior Account Manager: la figura ricercata sarà coinvolta nel processo di acquisizione di nuovi studenti, a seconda delle loro necessità formative. Le responsabilità includono il contatto telefonico con i clienti, la consulenza e la vendita del prodotto. L’obiettivo è fornire un servizio clienti di alta qualità e contribuire alla crescita dell’azienda. Requisiti richiesti: buona comprensione dei processi di vendita, italiano fluente (inglese è un plus), forti competenze di comunicazione, laurea triennale (esperienza nel settore education è un plus) e capacità di adattamento nei confronti del cliente.

UI/UIX Designer: il candidato sarà responsabile della progettazione dell’esperienza (UX) e dell’interfaccia (UI) dell’utente sulla piattaforma di Futura e dovrà garantire l’ottimizzazione di tutti gli elementi necessari ad una migliore usabilità, utilità e un design visivo eccezionale. La figura collaborerà con product manager, stakeholder aziendali e ingegneri per raccogliere requisiti e feedback e per guidare il processo di progettazione di nuove versioni. Requisiti richiesti: 2-5 anni di esperienza lavorativa come UI/UX Designer o ruolo simile, forte conoscenza di uno strumento di progettazione (Adobe, Figma, etc.), comprovata esperienza di contributo a soluzioni creative di alto livello, grande esperienza nell’UX, conoscenza dell’approccio mobile-first e del responsive design, spirito di squadra, spiccate capacità comunicative e approccio proattivo alla collaborazione con i vari stakeholder.

Data Scientist: la persona ricercata è un appassionato di dati, desideroso di imparare e sperimentare diversi tipi di algoritmi. Tra i compiti principali: analisi e scrematura dei dati e progettazione di nuovi algoritmi, in collaborazione con il team di ingegneri. Requisiti richiesti: laurea o esperienza equivalente in ambito scientifico (statistica, matematica, informatica, ingegneria, ecc.), 1-2 anni di esperienza nell’analisi dei dati e creazione di modelli predittivi dell’apprendimento automatico, delle tecniche di clustering e degli algoritmi, ottima conoscenza di un linguaggio di programmazione (Python, C, C++, Java, SQL), familiarità con i Big Data frameworks e gli strumenti di visualizzazione (Cassandra, Hadoop, Spark, Tableau).

Product Manager: la figura sarà il responsabile finale delle operazioni inerenti la gestione e lo sviluppo di ADT. Il PM avrà una funzione cross-team, sarà responsabile del prodotto nella sua totalità, dell’operato di docenti e tutor e del team di customer care. Il candidato ideale deve essere sempre focalizzato e pronto all’ ascolto dei clienti, al fine di comprendere velocemente eventuali problematiche e sviluppare di conseguenza migliorie del prodotto. Requisiti richiesti: laurea magistrale in economia, più di 3 anni di esperienza in management/leadership in start-up, predisposizione all’ascolto e alla comprensione delle necessità dei consumatori, pensiero critico e problem solving, senso di responsabilità, analisi dei rischi, precisione e attenzione ai dettagli, capacità organizzativa e di gestione rispettando timeline predefinite e scadenze a breve termine, proattività, intraprendenza e autonomia. Sono graditi: creatività, intelligenza emotiva e capacità di comunicazione, buona conoscenza della lingua inglese, capacità di utilizzo di Excel per l’analisi dei dati e buone capacità di scrittura e di sintesi.

Business Strate gy Intern: il tirocinante si interfaccerà direttamente con il CEO e lo aiuterà nell’analisi di mercato di potenziali nuovi mercati e prodotti. Requisiti richiesti: inglese fluente, abilità di presentazione e buona conoscenza in Excel.

Account Manager Intern: la figura sarà inserita a supporto delle attività manageriali nel processo di conversione dei lead. Il candidato aiuterà nel contatto telefonico con i clienti, nella consulenza sui percorsi e nella vendita del prodotto. Requisiti richiesti: comprensione dei processi di vendita, italiano fluente (inglese è un plus), forti competenze di comunicazione, buona dialettica e capacità di adattamento nei confronti del cliente.