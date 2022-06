“Lo scandalo Kennedy” su Rai Storia: la trama del film

In prima serata su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema” in onda “Lo scandalo Kennedy”. ecco la trama del film del regista John Curran

Il regista John Curran firma il film “Lo scandalo Kennedy” – in onda domenica 26 giugno alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema” – aggiungendo un altro tassello alla saga cinematografica della famiglia Kennedy. Nel luglio del 1969 Ted Kennedy festeggia con lo staff sull’isola di Chappaquiddick, isola poco distante da Martha’s Vineyard dove si trovava in vacanza. Durante un giro in auto con Mary Jo Kopechne, il senatore americano perde il controllo del mezzo, finendo in acqua. Ted esce incolume dall’abitacolo mentre per la giovane pare non ci sia nulla da fare. Il giorno dopo la polizia arriva sul posto e inizia a indagare. Per Kennedy e i suoi collaboratori occorre gestire la situazione ed evitare di far scoppiare uno scandalo. Con Kate Mara, Clancy Brown, Olivia Thirlby, Ed Helms, Bruce Dern, Jason Clarke.