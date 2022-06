Francesca Teriaca in radio con “Luna spenta”

Disponibile in radio e in digitale “Luna spenta”, il nuovo singolo della giovanissima cantautrice palermitana Francesca Teriaca in collaborazione con Vinnie

Esce in radio e in digitale “Luna spenta” (etichetta discografica MIND – ascolta qui), il nuovo singolo della giovanissima cantautrice palermitana Francesca Teriaca in collaborazione con il cantante e pianista palermitano Vinnie.

“Luna spenta” è un dialogo a due voci che si inseguono senza mai trovarsi, proprio come i due protagonisti del brano; è una canzone notturna dal fascino dark, che racconta il desiderio di evasione dalla routine monotona, quasi soffocante; è l’elaborazione della fine di una relazione si mescola con la ripetitività delle azioni quotidiane: “Tuttavia, proprio come accade nel novilunio, – dice la cantautrice – anche in Luna Spenta l’oscurità coincide non solo con il senso di impotenza, ma anche con il desiderio di rinascere e dare avvio ad una nuova fase”.

Il testo è di Francesca Teriaca, mentre la musica è di Dario Di Matteo, Francesco Junior Foresta, Valerio Fròsini e Francesca Teriaca. Al brano hanno collaborato Dario Di Matteo (mix presso MIND) e Hannes Jaeckl (mastering presso Home Vasoldberg). Vincenzo Guerrieri e Deborah Lo Cascio hanno curato la fotografia, mentre la grafica è di Noemi Di Maria.

Francesca Teriaca ha un’anima pop con influenze musicali eterogenee, che spaziano dal blues, al jazz fino al rap. La sua voce calda e ricca di sfumature si muove con grande curiosità fra i generi, creando uno stile già molto maturo e riconoscibile. Fra i suoi ascolti figurano artisti come Madame, Stromae, Lucio Battisti, Tracy Chapman e Phil Collins, che riflettono la sua grande curiosità di ascoltatrice e che si ritrovano anche nel suo stile musicale e compositivo. Nel marzo del 2022 pubblica “Guardami” il suo singolo d’esordio per l’etichetta discografica MIND, accompagnato dal videoclip (GUARDA VIDEO).