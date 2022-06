Castiglioni Film Festival: la VIII Edizione al via il 28 luglio

Svelata la VIII Edizione del Castiglioni FIlm Festival, la manifestazione che dal 28 al 31 luglio si svolgerà nel suggestivo borgo di Castiglion Fiorentino (Arezzo)

Il Castiglioni Film Festival nasce nel 2015 come Festival dedicato alle pellicole più famose del nostro Paese. Sin dal primo anno, tantissimi gli ospiti che hanno preso parte alla manifestazione. Negli corso delle varie edizioni, largo spazio è stato dato a giovani registi, autori e interpreti affiancati dai grandi nomi del Cinema Italiano. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco della Torre del Cassero, suggestiva location che ospita la manifestazione voluta dal Comune di Castiglion Fiorentino con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Anci, il patrocinio della Regione Toscana e il sostegno de La Strada per l’Utopia, L’Ulcera del Signor Wilson e la Proloco di Castiglion Fiorentino.

La diffusione della cultura cinematografica italiana con la proiezione di pellicole contemporanee è al centro dell’Ottava Edizione che si terrà dal 28 al 31 luglio 2022. La direzione artistica delFestival, quest’anno affidata a Rocchina Ceglia, giornalista e produttrice e Giancarlo Nicoletti, drammaturgo e regista, entrambi responsabili di Altra Scena ha voluto puntare l’attenzione sul Cinema contemporaneo dando vita ad un cartellone ricco di nomi prestigiosi, protagonisti di filmrecenti che raccontano storie a noi vicine.

Durante la serata inaugurale, il 28 luglio, verrà dato spazio ai talenti artistici di Castiglion Fiorentino con una serata dedicata ad artisti della zona dal titolo “CIN: La strada per Utopia”. Una evento che punta i riflettori sugli artisti che, con le loro opere, hanno dato valore al territorio. Verrà proiettato il corto interamente girato a Castiglion Fiorentino: Passi di Jacopo Bucciantini, NiccolòMassi, Gabriele Maccauro diretto da Jacopo Bucciantini.

La sera del 29 luglio vedrà come protagonista Giorgio Montanini stand-up comedian, autore e attore. É uno dei pochi rappresentanti della stand up comedy in Italia. Attualmente impegnato sulset con Riccardo Scamarcio e ha appena terminato il nuovo film diretto da Riccardo Milani con Antonio Albanese. Tantissimi i suoi spettacoli di Stand Up Comedy che da anni registrano sold out nei più grandi teatri d’Italia, dal Teatro Brancaccio di Roma al Teatro Puccini di Firenze. Al Castiglioni Film Festival verrà proiettato I Predatori, il film che lo ha visto protagonista, diretto da Pietro Castellitto. I predatori ha vinto il premio al Festival del Cinema di Venezia come Migliore Sceneggiatura e Premio come Miglior Regia ai David di Donatello.

Il 30 luglio ospite dell’Ottava Edizione è Fabrizio Bentivoglio David di Donatello nel 2021 come miglior attore protagonista per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. Fabrizio Bentivoglio, uno dei volti più interessanti del cinema italiano, ha vinto inoltre importanti premi al Festival Di Venezia e Nastri D’Argento. Al Castiglioni Film Festival sarà proiettato Settembre film di genere drammatico del 2022, diretto da Giulia Steigerwalt.

Giorgio Colangeli, David di Donatello per L’Aria Salata, attore affermato in ambito teatrale con lunghe tourenèe che lo vedono protagonista quali L’uomo La Bestia e La Virtù di Pirandello. L’attore, inoltre, il prossimo anno sarà impegnato in una nuova produzione: I due papi in scena con Mariano Rigillo altro grande nome del panorama culturale italiano. La pellicola che verrà proiettata il 31 luglio 2022 al Castiglioni Film Festival è Lontano Lontano, film del 2019 diretto da Gianni di Gregoriocon Giorgio Colangeli ed Ennio Fantastichini. La pellicola ha vinto il Premio Miglior Sceneggiatura ai David di Donatello del 2021.

“Cambiano i protagonisti, si alternano attori e registi, ma la nostra rassegna cinematografica non si ferma e non si è mai fermata, anzi, quest’anno varca anche il confine toscano avvalorando così il principio che l’arte non può avere confini” afferma il Sindaco Mario Agnelli. “Dopo i lunghi mesi in cui anche questo settore ha dovuto subire importanti limitazioni, l’estate castiglionese può, con ragione, dire ‘ciak si gira’”.

“Quella che ci apprestiamo a scoprire e a vivere è l’Ottava Edizione della rassegna cinematografica castiglionese. Castiglioni Film Festival, una delle manifestazioni di punta della nostra città e non solo, che richiama appassionati e turisti che dalle cittadine limitrofe toscane ed umbre. Oltre all’aspetto dell’intrattenimento, del divertimento e della piacevolezza dell’incontro, con la rassegna cinematografica abbiamo sempre voluto conoscere i volti del cinema, chi lavora anche dietro la macchina da presa, e capire come nasce un film, dalle idee alla stesura della sceneggiatura. Da qui la scelta della presenza di scrittori, sceneggiatori, costumisti. Il magico mondo del cinema vive e si respira a Castiglion Fiorentino” afferma Massimiliano Lachi, Assessore alla Cultura del Comune di Castiglion Fiorentino.

“Siamo molto onorati di curare la direzione artistica di un Festival ormai consolidato. La nostra realtà produttiva, AltraScena, si occupa da anni di Teatro. Metterci in gioco con nuovi linguaggi, come quello del cinema, è stata una sfida che abbiamo accolto con grande entusiasmo” dichiarano Rocchina Ceglia e Giancarlo Nicoletti, direttori artistici di questa nuova edizione.