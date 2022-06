Marti Stone torna con il video di “Frasi fatte”

Marti Stone è tornata! Online il suo nuovo video “Frasi Fatte”: il brano è disponibile anche in radio e sulle piattaforme digitali

“Frasi Fatte” è il nuovo singolo di Marti Stone, artista italiana dal consolidato background hip-hop che si contraddistingue per il suo stile contaminato, caratteristico della sua produzione.

Nella nuova release, il mood spensierato e la leggerezza delle melodie si modellano col flow sostenuto e un testo dinamico dal retrogusto riflessivo.

Il brano è presente su tutte le piattaforme digitali e il video ufficiale è disponibile su YouTube.

“Non riempirmi di frasi fatte e di novità, ‘ste cose le ho viste già.

Dammi solo quello che non si può comprare”

Il mood da “eterni Peter Pan” domina il videoclip del brano, impagabile come una fuga dal posto di lavoro, ballare in strada con gli amici, stendersi in un prato e immergersi nell’arcobaleno mettendo in pausa le responsabilità.

Per l’occasione è disponibile nelle Instagram stories il filtro “Frasi Fatte”, divertente e in linea col clima del brano e con gli accessori caratterizzanti l’estetica dell’artista.

Marti Stone emerge per la sua versatilità lasciando il suo marchio di fabbrica in ogni contributo. Passa dalle jam Hip-Hop a confrontarsi con realtà sempre diverse, dal palco del Jova Beach Party a realizzare con Andro (Negramaro) la colonna sonora estiva di Control conquistando la vetta dei premi al NC Festival come miglior campagna pubblicitaria del 2021.

“Frasi Fatte” su Spotify: https://spoti.fi/3NshuBa

Video ufficiale su YouTube: https://youtu.be/gzdg4TS2SCc