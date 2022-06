Calvi dell’Umbria dedica una serata a Mia Martini

Un grande evento dedicato a Mia Martini si svolgerà sabato 9 luglio 2022 a Calvi dell’Umbria (Terni) e si intitolerà “SEMPLICEMENTE AMORE”

Il progetto nasce dalla volontà di Marcello Spiridioni (professionista noto nell’ambiente musicale italiano; ha lavorato per anni alla RCA, amico e collaboratore di Mia) e di Sandrino Aquilani (attuale sindaco di Vetralla e noto estimatore di tutte le arti in particolar modo della musica e della poesia) con la collaborazione del Comune di Calvi dell’Umbria con l’ Assessorato alla Cultura diretto dal Maestro Francesco Verdinelli.

L’intera macchina organizzativa si è già messa in moto per programmare ogni singolo dettaglio che ripercorrerà la vita artistica e privata della cantante scomparsa il 12 maggio 1995. Sarà una giornata intera dedicata a Mia Martini. Il programma inizierà fin dalla mattina e prevede l’intitolazione del Parco dei Mulini a vento alla cantante, una mostra fotografica, la presentazione di un libro e la grande serata/ concerto nel suggestivo giardino del Monastero. Numerosi personaggi di fama nazionale, collaboratori, amici, persone vicine alla cantante saranno presenti per raccontare aneddoti ed inediti.

“Per il momento non possiamo ancora svelare i nomi dei tanti artisti, dei tanti ospiti che hanno già dato la loro adesione e che giungeranno a Calvi dell’Umbria per raccontarci e ricordare Mia Martini – comunica il M° Francesco Verdinelli -. Vogliamo però fare annotare la data del 9 luglio 2022 ed invitiamo a trascorrere una giornata nel nostro paese dove per alcuni anni Mimì ha abitato felicemente. Lei volle offrire alla cittadinanza un memorabile concerto il 12 maggio 1991. Sono trascorsi 31 anni da quella sera, da questo privilegio che riservò ai cittadini calvesi e, siamo noi che, oggi, vogliamo omaggiarla per quel legame e per quell’affetto che lei aveva per Calvi. Ma di tutto questo parleremo nella serata a lei dedicata. Ci saranno tantissime sorprese”.

Marcello Spiridioni sottolinea: “Il progetto ‘Semplicemente Amore’ prende il titolo dall’album di Mia Martini . Intendiamo dare un messaggio preciso: l’amore per questa grande artista rimarrà per sempre e non finirà mai”.

Mia Martini scelse di vivere a Calvi dell’Umbria, la deliziosa cittadina in provincia di Terni, per otto anni. Dal 1986 al 1994 l’indimenticata artista si legò fortemente alla cittadinanza e volle offrire un concerto in piazza Mazzini.

INFORMAZIONI:

CALVI DELL’UMBRIA (Terni) è facilmente raggiungibile e dista pochi chilometri dalle principali città umbre e laziali.

Principali distanze: Roma 60Km, Terni 35Km, Narni 18Km, Amelia 30Km, Orvieto 70Km, Perugia 90k.

COME ARRIVARE: Autostrada A1, uscita Magliano Sabina. Girare a sinistra e poi prendere a destra il bivio per Calvi dell’Umbria. Percorrere otto Km di una strada panoramica di rara bellezza.

Info:calviturismo@gmail.com

Info Point: +39 333 9615741 – Piazza Mazzini n°14 Calvi dell’Umbria.