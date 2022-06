Ravulizumab efficace sul disturbo dello spettro della neuromielite ottica

Disturbo dello spettro della neuromielite ottica: ravulizumab centra l’end point in fase III secondo i dati dello studio CHAMPION-NMOSD

Alexion, oggi parte di AstraZeneca, ha reso noto che ravulizumab-cwvz ha raggiunto l’endpoint primario di uno studio di fase III che testa l’inibitore del complemento C5 a lunga durata d’azione in pazienti con disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD).

“Ogni ricaduta della NMOSD può avere conseguenze debilitanti e irreversibili, quindi ridurle è fondamentale”, ha dichiarato Sean Pittock, ricercatore principale dello studio CHAMPION-NMOSD, notando che i pazienti trattati con ravulizumab “nello studio sono rimasti senza ricadute per una durata mediana del trattamento di 73 settimane”.

Lo studio ha arruolato 58 pazienti NMOSD con un test positivo degli anticorpi anti-AQP4 e almeno un attacco o una ricaduta nei 12 mesi precedenti lo screening. I partecipanti sono stati autorizzati a rimanere in terapia immunosoppressiva di supporto stabile. A causa del possibile impatto a lungo termine delle ricadute della NMOSD, non c’era un braccio di confronto diretto con placebo nello studio per motivi etici. Ravulizumab è stato invece confrontato con un braccio placebo esterno dello studio registrativo PREVENT del predecessore del farmaco, eculizumab, che è già approvato per la NMOSD, anche negli Usa e nell’UE.

In un periodo di trattamento di 73 settimane, tutti i pazienti hanno ricevuto una singola dose di carico di ravulizumab il primo giorno, seguita da un regolare dosaggio di mantenimento che inizia due settimane dopo, ogni otto settimane. L’azienda ha fatto sapere che la sperimentazione ha centrato il suo endpoint primario del tempo alla prima ricaduta on-trial, come confermato da un comitato di aggiudicazione indipendente. Inoltre, non ci sono state zero ricadute, quindi la fine del periodo di trattamento primario si è verificata quando l’ultimo partecipante ha completato la visita della settimana 50.

Dal punto di vista della sicurezza e della tollerabilità, AstraZeneca ha detto che i risultati per ravulizumab erano coerenti con gli studi clinici precedenti e con altre indicazioni approvate. Ha notato che 56 pazienti stanno continuando a ricevere il trattamento in un periodo di estensione a lungo termine, che è in corso.

Marc Dunoyer, CEO dell’unità Alexion di AstraZeneca per le malattie rare, ha detto: “Soliris ha stabilito il ruolo dell’inibizione del complemento nella prevenzione delle ricadute nella NMOSD, e con Ultomiris, continuiamo a innovare per i pazienti con un programma di dosaggio più conveniente ogni otto settimane”. I nuovi risultati suggeriscono che “Ultomiris può aiutare i pazienti ad eliminare le ricadute, che è un importante progresso nel trattamento della NMOSD”, ha aggiunto.

I dati di CHAMPION-NMOSD saranno presentati in una prossima riunione medica e sottoposti alle autorità sanitarie mondiali per l’approvazione in questa indicazione. Ultomiris è attualmente approvato negli Stati Uniti, nell’UE e in Giappone per alcuni adulti e bambini con emoglobinuria parossistica notturna e anche per quelli con sindrome emolitico-uremica atipica. L’indicazione del farmaco è stata estesa negli Stati Uniti il mese scorso per includere il trattamento di alcuni adulti con miastenia grave generalizzata.

Disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD)

La NMOSD è una malattia rara in cui il sistema immunitario si attiva in modo inappropriato per colpire i tessuti e le cellule sane del SNC. Circa tre quarti delle persone con NMOSD sono anti-AQP4 Ab+, cioè producono anticorpi che si legano a una proteina specifica, l’aquaporina-4 (AQP4). Questo legame può attivare in modo inappropriato il sistema del complemento, che fa parte del sistema immunitario ed è essenziale per la difesa del corpo contro le infezioni, portandolo a distruggere le cellule del nervo ottico, del midollo spinale e del cervello.

Colpisce più comunemente le donne e inizia verso i 30 anni. Anche gli uomini e i bambini possono sviluppare la NMOSD, ma è ancora più raro. Le persone affette da NMOSD possono avere problemi di vista, dolore intenso, perdita della funzione vescicale e intestinale, sensazioni cutanee anormali (ad esempio, formicolio, pizzicore o sensibilità al caldo e al freddo) e impatto sulla coordinazione e/o sul movimento. La maggior parte delle persone che vivono con la NMOSD sperimentano ricadute imprevedibili, note anche come attacchi. Ogni ricaduta può comportare una disabilità cumulativa che include la perdita della vista, la paralisi e talvolta la morte prematura. La NMOSD è una malattia distinta da altre malattie del SNC, compresa la sclerosi multipla. Il viaggio verso la diagnosi può essere lungo, e la malattia a volte è mal diagnosticata.