Rally di Reggello-Città di Firenze tra tradizione e novità

Conto alla rovescia per la 14/a edizione del Rally di Reggello-Città di Firenze, organizzato dalla Reggello Motor Sport con la collaborazione di Aci Firenze

La gara, in programma per il 25 e 26 giugno, è nella sua fase decisiva, quella delle iscrizioni, periodo che chiuderà il 15 giugno, proponendo la grande novità del ritorno “alle origini”, quindi al mese di giugno, nel modo in cui accadde già alla prima edizione del 2008 ed in un’altra occasione più recente, come “tradizione”, non sarà una sola gara, ma due, comprendendo anche la classica “Coppa Città dell’Olio, occasione imperdibile per le vetture storiche, negli anni diventata un “classico”.

Il Rally di Reggello-Città di Firenze targato duemilaventidue avrà il coefficiente di 1,5 per la Coppa Rally di Vi zona, un “plus” toccato ai blasonati rallies del Ciocco e dell’Isola d’Elba, validi per il tricolore, occasione unica per chi insegue il campionato di VI zona di acquisire punti “pesanti” ed occasione anche per i “delusi” dall’avvio di stagione per rimettersi in gioco sulle strade reggellesi.

SEI SFIDE IN TOTALE

Strade reggellesi che proporranno la stimolante esperienza di sfidarsi su strade molto tecniche, che punteggiano un tracciato che unisce tradizione e novità. Sono sei, nel complesso, le prove speciali in programma, una da ripetere per due volte, una per tre occasioni, più una terza prevista per un solo passaggio. Proprio quest’ultima, dopo la partenza da Cascia di Reggello di fronte alla bellissima Pieve romanica (alle ore 21,30), denominata “Pietrapiana-Frantoio Santa Tea” (Km. 9,730), aprirà la contesa nella serata di sabato 25 giugno alle ore 21,58, mentre le altre prove, “Figline” (Km. 8,790) e “Montanino-Giusti e Torricelli” (Km. 14,940) sono previste alla domenica. L’uscita dal riordinamento notturno (a Cascia) sarà dalle ore 08,15 e l’arrivo finale dalle ore 17,09, sempre a Cascia di Reggello. Il totale della distanza coperta dalle prove speciali sarà di 65,980 chilometri sul totale di 183,510.

Eccole descritte nei suoi caratteri più marcati:

SHAKEDOWN

Tratto di Km 3,000 ricavato sul tracciato della prova “Pietrapiana”, ne sfrutta la parte iniziale. E’ la riproposizione di una delle prove Speciali di quando il Reggello era un rallysprint. Largo e veloce all’inizio, largo e tortuoso il resto, comunque divertente da affrontare. Inizia poco dopo la frazione di Leccio, termina prima di arrivare a Cancelli.

PS 1 “PIETRAPIANA” Km 9,730

Torna la notte al Rally di Reggello, e torna con una prova che mixa “brani” di prove speciali già percorsi negli anni.

Si inizia con la prima parte che altro non è che lo Shakedown del pomeriggio, fino a Cancelli, da qui si percorre il tratto più sfruttato del rally in ogni sua edizione, quello che va da Cancelli fino al bivio con la SP 86. Una bella inversione e si va verso Pietrapiana come si faceva negli anni scorsi, quando si arrivava al Saltino, stavolta ci si ferma a Pietrapiana, subito dopo l’altra inversione storica della nostra gara.

Larga e veloce la prima parte, stretta la seconda e di nuovo larga nel finale. Due cambi strada decisi ed impegnativi, il fascino del buio…

Un prologo abbastanza selettivo prima di affrontare le fatiche della domenica.

Riordino notturno a Cascia, e pronti per il giorno dopo.

PS 3-5 “MONTANINO” Km 14,940

Che dire…oramai un classico, la prova per antonomasia del rally. Stesso tracciato della edizione 2021. Inizia in località Ponte all’ Olivo, Strada comunale della Castellina, Cancelli, SP 17, via Cristoforo Colombo, Via di Sant’ Agata fino ad intersezione con strada comunale dei Bonsi, poi strada comunale “del cellaino” fino ad intersezione con SP 86, San Donato in Fronzano, deviazione nella piazzetta del paese, poi SP 86 fino all’ abitato di Donnini, SP 88 di Sant’ Ellero fino al fine prova speciale su SP 88 intersezione con via Contessa Itta.

Tali tratti di strada fanno parte della storia del rally di Reggello, sfruttati in pratica ogni anno.

Stretta, larga; si sale e si scende; lenta e veloce, anzi…velocissima. Tra chicanes e divagazioni in piazza, un bivio che diventa variante, tre frazioni attraversate per intero e due salti.

PS 2-4-6 “FIGLINE” Km 8,790

A volte ritornano…e finalmente riecco dopo una decina di anni questa Prova.

Tra oliveti e boschi, un continuo saliscendi, una inversione stretta in salita, una frazione da attraversare…se vi scappa un secondo, magari nelle ricognizioni si “raccomanda” uno sguardo alla bellissima Pieve Romanica di Gaville.

Si parte subito dopo Ponte agli Stolli, lungo la Via di Gaville, si va verso Gaville, lo si attraversa, poi in discesa verso Figline, strada un poco più larga del tratto iniziale che diventa poi molto stretta dopo l’inversione, e di nuovo salita, con un bel tornante.

Alla fine della salita un chilometro veloce pianeggiante, poi tutta discesa sino al fine prova speciale, posizionato poco prima della frazione Stecco. Molta tecnica, poche pause. Tre volte per una prova che potrebbe diventare un classico.

Domenica, dopo le Ps 2 e 3, avrà luogo il riordino nella splendida piazza Marsilio Ficino di Figline Valdarno mentre il secondo riordino sempre dopo le prove ripetute Ps 4 e 5 sarà al centro commerciale “Bianchi” sempre a Figline Valdarno.

Il Rally di Reggello e Città di Firenze oltre che per la Coppa di VI zona, sarà valido per valido per il sempre apprezzato

R Italian Trophy, per il Trofeo Rally Toscano e per il Premio Rally Aci Lucca.

Lo scorso anno la vittoria andò al pisano Carlo Alberto Senigagliesi, con Marco Lupi alle note su una Skoda Fabia R5, in quello che fu il loro “full” di allori, mentre la gara storica andò al sammarinese Giuliano Calzolari, in coppia con Silvia Barsotti, su una Ford Escort RS.