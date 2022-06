Previsioni meteo 24 giugno 2022: 7 città da bollino rosso per il caldo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 giugno 2022: la nuova ondata di caldo africano raggiunge il picco, nel corso del weekend breve tregua

Il caldo africano e la mancanza di piogge continuano ad essere i protagonisti dello scenario meteo sull’Italia. Una situazione che si protrae ormai da diversi giorni e nelle prossime ore non sono previste variazioni di rilievo. Nella giornata di oggi avremo qualche nota di instabilità in più al Nord, con isolati rovesci di stampo pomeridiano che potranno sconfinare anche su Liguria e alta Toscana. Il grande protagonista, però, sarà ancora il caldo per effetto dell’anticiclone di matrice nordafricana. Saranno ben sette le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara e Rieti. Più lunga invece la lista delle città da bollino arancione: Ancona, Brescia, Catania, Frosinone, Messina, Milano, Palermo, Reggio Calabria, Trieste e Verona come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo tempo ancora in prevalenza stabile ma con possibilità di piogge sparse sull’arco alpino, Liguria, zone interne del Centro e del Sud Italia. Anche il caldo inizierà gradualmente a diminuire e nella giornata di domenica le temperature scenderanno ulteriormente. Continueranno però a scarseggiare le piogge. Isolati rovesci saranno possibili solo sul Piemonte tra pomeriggio e sera.

Intanto per oggi, venerdì 24 giugno 2022, al Nord Italia al mattino locali piogge su Piemonte e settori alpini, più asciutto con ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e anche alte pianure adiacenti, nubi sparse e schiarite altrove. In serata ancora precipitazioni specie su Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità in aumento sui settori tirrenici ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio molte nuvole in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile ma con nuvolosità medio-alta in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con nubi sparse e schiarite.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse e schiarite, deboli piogge sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito alternata ad ampie schiarite. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Calabria tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. Nessuna variazione nel corso delle ore serali con tempo asciutto e ampie schiarite.

Temperature minime e massime stazionarie al Centro e al Sud, in lieve calo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.